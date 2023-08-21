أهالي السويداء يحتجون ويطالبون بسوريا لا مركزية لإنهاء معاناة السوريين

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بخروج المئات في مدينة السويداء في تظاهرة احتجاجية في ساحة "السير" وسط مدينة السويداء رافعين شعارات تنادي بالحرية وبرحيل بشار الأسد.

وردد المتظاهرون شعارات "يا الله ارحل يا بشار" و"الشعب السوري واحد" و"بدنا المعتقلين"، كما ندد المتظاهرون بسياسة حكومة دمشق التي تتجاهل مطالب المواطنين بتحسين الظروف المعيشية بعد الانهيار الكبير في الأوضاع الاقتصادية وطالبوا بسوريا لا مركزية كحل لإنهاء معاناة السوريين.

كما خرج العديد من المواطنين في مظاهرة أخرى في قرية الصورة بريف السويداء الشمالي، تزامناً مع قيام المتظاهرين بإغلاق مبنى البلدية.

وشهدت قرية قيصما في ريف السويداء الشرقي إضراباً عاماً تضامناً مع الاحتجاجات في المدينة.

ويستمر الاحتجاج بشكل كامل في مدينة السويداء لليوم الثاني على التوالي، حيث يستمر إغلاق المحال التجارية والمؤسسات والدوائر الرسمية، وإغلاق الطرق، وسط توقف شبه تام في حركة السير في المدينة، حيث أقدم محتجون صباح اليوم، على إغلاق مبنى مقر فرع "حزب البعث" في المدينة، حيث توقفت عدد من سيارات قيادات الفرع أمام باب الفرع بعد إغلاقه من قبل المحتجين، وإغلاق طريق الرحى – السويداء وطريق القريا – السويداء، بالإضافة إلى إغلاق طريق قرية مجادل، وطريق ريمة حازم – ولغا في ريف السويداء الغربي.

وخرج العشرات من أبناء بلدة عريقة في ريف السويداء الغربي في تظاهرة احتجاجية للمطالبة بتطبيق القرار 2254، كما شهدت قرى وبلدات الهويا وقنوات ومجادل وريمة حازم وولغا والكفر وذيبين إضراباً كاملاً في ريف السويداء والالتحاق بالمدينة.

(د ع)