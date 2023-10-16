أهالي السويداء يدينون القصف التركي على شمال شرق سوريا

يواصل العشرات من أهالي السويداء الخروج للاحتجاج في ساحة السير "الكرامة" وسط المدينة، للتأكيد على مطالبهم المحقة من "اسقاط النظام" و "تطبيق القرار الأممي رقم 2254" و "الإفراج عن المعتقلين".

وحمل المحتجون والمحتجات يافطات مكتوب عليها "من أحرار جبل العرب ساحة الكرامة نطالب بفتح تحقيق عن المجزرة التي حصلت في الكلية الحربية وراح ضحيتها العشرات من أهلنا المدنيين في حمص"، و "ندين القصف التركي لأهلنا في شمال شرق سوريا"، و" أنقذوا ما تبقى من سوريا من نظام الأسد"، مع دخول الاحتجاجات يومها الـ 57 على التوالي.

ويؤكد المحتجون على مواصلة احتجاجهم حتى تنفيذ مطالبهم المحقة من "تنحي الأسد وإسقاط حكومته، وتعزيز مفهوم الديمقراطية وبناء جسم وطني سياسي بعيداً عن العنصرية، وتحسين الواقع المنهار في البلاد، وتحقيق انتقال سياسي، وتطبيق القرار الدولي 2254".

(د ع)