أهالي الشيخ مقصود: الشعب الثوري المنظم  من جميع النواحي هو الذي ينتصر

ومنذ اندلاع الأزمة السورية، نظم أهالي حيي الشيخ مقصود بحلب أنفسهم ضمن وحدات الحماية الجوهرية التي كان لها الدور الكبير في حماية الحي من هجمات المرتزقة.

وتعقيباً على هذا الموضوع قال المواطن فهمي حمدي من أهالي حي الشيخ مقصود" بأن الحماية مهمة في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة من تهديدات وهجمات الاحتلال التركي، فالحماية الجوهرية مهمة للدفاع عن المنطقة والشعب".

وأشار فهمي حمدي "على كل فرد في المجتمع تنظيم نفسه ضمن قوة لحماية أرضه وحيه ومنطقته من مخططات وتهديدات العدو" مشدداً على أن المجتمع غير المنظم سيكون مصيره الإبادة.

وذكّر حمدي بتاريخ الدولة التركية القائم على الإبادة والدماء خاصة الكرد والأرمن والآشور والسريان وكل شعب يطالب بحريته ويقف بوجه الظلم والتسلط " عندما ترى تركيا شعوب المنطقة تنظم نفسها على مبادئ الأمة الديمقراطية، يتم استهدافها من أجل إفشال ذلك المشروع الذي لا يروق لنظام تركيا الفاشي".

وأضاف حمدي" بأن الشعب الثوري يلعب دوره في الحماية من جميع النواحي الحياتية والعسكرية والسياسية والاقتصادية"، مستدلاً بهجمات المرتزقة على حيي الشيخ مقصود والأشرفية بداية الأزمة حيث واجه سداً منيعاً من الشعب الثوري الذي نظم نفسه ودافع عن أرضه.

وقال حمدي "ساهم أهالي الحي والمعلمون والمعلمات في إعداد الطعام وإيصاله إلى المقاتلين في الجبهات الأمامية، وسط القصف المكثف، إلى جانب مساندة الفرق الطبية لمعالجة الجرحى، ورغم ذلك فإن التعليم لم يتوقف وكان يتم في الأقبية الآمنة.

وبدورها أكدت المعلمة نزيرة رشيد التي شاركت في مقاومة حي الشيخ مقصود " أن هجمات المرتزقة على حي الشيخ مقصود كانت استهدافاً مباشراً لثقافة وإرادة الشعوب في الحي".

وسلّطت نزيرة رشيد الضوء على النفير العام لكل أبناء حي الشيخ مقصود من عرب وكرد ومسيحيين، الذين نظموا صفوفهم، فمنهم من حمل السلاح ومنهم من انضم للكوادر الطبية في المشافي الميدانية وكانوا عوناً للقوات العسكرية في التصدي للمرتزقة.

وأوضحت نزيرة بأن المعلمين والمعلمات دافعوا عن الحيّين من خلال استمرارهم بالعملية التعليمية دون انقطاع في الأقبية الآمنة "الشهداء كانوا لنا قدوة في استمرار التعليم ولم نتراجع عن مقاومتنا حتى وصلنا إلى النصر".

وأكدت نزيرة رشيد في نهاية حديثها "مقاومة الشعب الثوري بدأت من حي الشيخ مقصود، وأثبتنا للعالم بأن الشعب الثوري ينتصر مهما كانت الظروف، فانتصارنا كان بفضل فكر وفلسفة القائد أوجلان، لولا فكره لما كنا قاومنا في هذه الحي الصغير".

(مـ)

ANHA