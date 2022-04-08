أهالي الشيخ مقصود والأشرفية يجددون رفضهم لسياسات التجويع ويؤكدون التفافهم حول إدارتهم

أصدر أهالي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، اليوم بياناً، حيال الحصار الخانق الذي تفرضه حكومة دمشق على الحيين منذ أكثر من عشرين يوماً، وقرئ البيان أمام المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأِشرفية بالقسم الغربي من الحي، من قبل عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية، مرعي شبلي، بحضور عشرات الأهالي وأعضاء المجالس والكومينات والأحزاب السياسية، جاء فيه:

"في هذه المرحلة الحساسة والصعبة تعيش سوريا تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، حيث يشكل الوضع في مدينة حلب بحيي الشيخ مقصود والأشرفية جزءاً من هذه الحالة، حيث يعاني أبناء الحيين منذ أكثر من عشرين يوماً حصاراً خانقاً من قبل حكومة دمشق، وذلك عبر منع إدخال شحنات المواد الغذائية ومادتي الطحين والمحروقات التي تمثل عصب الحياة لأبناء المنطقة، وذلك بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك واحتكار التجار وغلاء الأسعار، ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 200 ألف شخص في الحيين".

أضاف البيان "أن حيي الشيخ مقصود والأشرفية يتألفان من نسيج سكاني معظمه من الطبقة الكادحة والفقيرة من أهالي الحي الأساسيين، بالإضافة إلى المهجرين الذين فروا من أتون الحرب، وخاصة نازحو مدينة عفرين الذين وجدوا في المنطقة ملاذاً آمناً لهم ولأبنائهم".

أشار البيان إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يطبق فيها الحصار وسياسة التجويع على الحيين، فقد شهدت المنطقة خلال سنين الحرب عدة أزمات وحصارات مشابهة من قبل مرتزقة (جبهة النصرة، والجماعات الإرهابية) التي تدار من قبل تركيا لتأتي حكومة دمشق وتستكمل سياسة التجويع الممنهج منذ ثلاث سنوات بشكل متقطع، ليقوم حاجز الفرقة الرابعة منذ تاريخ 13 من آذار الماضي بمنع دخول شحنات الطحين إلى المنطقة، علماً أن الكميات المخزنة في مستودعات الأفران في الحيين قد نفدت ولم تتمكن الأفران من إنتاج الخبز للأهالي منذ خمسة أيام".

وباسم أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية نجدد رفضنا القاطع لهذه السياسات الممنهجة لتجويع الشعب ومساومته على لقمة عيشه وإذا كانت حكومة دمشق تعتقد أنها تستطيع بهذه السياسة إرضاخ أبناء شعبنا، فإننا نؤكد التفافنا حول إدارتنا وتمسكنا بتضحيات ونهج شهدائنا الذين قدموا أرواحهم لحماية هذه المنطقة".

شدد البيان "نطالب المجتمع الدولي، ممثلاً بالأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي هذه الكارثة الإنسانية وخاصة في هذا الشهر الفضيل الذي يشكل رمزاً دينياً وله خصوصية لأغلبية أبناء الشعب السوري، وندين هذه السياسات التي ستؤثر بشكل مباشر على الأطفال وكبار السن والمرضى؛ لأننا سوريون وجزء من هذا النسيج السوري الذي لا يتجزأ".

بعد الانتهاء من قراءة البيان، ردد الحضور شعارات "لا للحصار على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، لا لسياسة التجويع".

(ف)

ANHA