أهالي الشهباء يؤكدون مواصلة النضال حتى تحرير كل شبر محتل

وتجمّع المئات من عوائل الشهداء وأهالي الشهباء على طريق أم حوش في مقاطعة الشهباء، رافعين صور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان، وصور المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق أطفال تل رفعت، وأعلام مجلس عوائل الشهداء، إلى جانب اللافتات المنددة بالاحتلال التركي وتنادي بسقوط الفاشي أردوغان "عفرين ثم عفرين"، "وعدنا تحطيم الفاشية وتحرير عفرين".

وجابت التظاهرة شوارع قرية تل قراح التابعة لناحية أحداث، وسط ترديد الشعارات التي تنادي بمقاومة عفرين، وطرد الاحتلال التركي من عفرين.

ولدى تجمّع المتظاهرين أمام مجلس عوائل الشهداء في قرية تل قراح، وقفوا دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس حسن بركو الذي سلط الضوء فيها على العدوان التركي على عفرين الذي بدأ في الـ 20 من كانون الثاني من العام 2018، مستخدمًا كافة أسلحته وطائراته، ومرتكبًا العشرات من المجازر بحق المدنيين الآمنين.

وباسم الإدارة المدنية الديمقراطية لمقاطعة عفرين، تحدثت الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد هيفين رشيد، حيث أشارت إلى أن شهر كانون الثاني شهر بؤسٍ، ففيه اغتيلت الشهيدات الثلاثة سكينة وليلى وفيدان في باريس، وفيه أيضًا ذكرى استشهاد خبات ديريك شعلة ثورة روج آفا، والذي وضع اللبنة الأولى لوحدات حماية الشعب، وفيه احتلت تركيا ومرتزقتها عفرين.

وأشادت الكلمات ببطولات قوات سورية الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة، مؤكدة مواصلة النضال على درب الشهداء حتى تحرير كل شبر من الأراضي المحتلة من رجس تركيا ومرتزقتها.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة العصر وتمجد الشهداء.

(ل ش/ م)

ANHA