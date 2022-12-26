أهالي الشهباء يشيعون جثمان الشهيد الطفل أسعد محاميد

واحتشد المئات من مهجري عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء أمام مشفى آفرين في ناحية فافين التابعة لمقاطعة الشهباء لاستلام جثمان الشهيد أسعد محاميد الذي استشهد في قصف لجيش الاحتلال التركي على قرية تنب التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة.

بعد الوقوف دقيقة صمت، تحدث الإداري في مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين نادر مسلم، وقال: "نند بهجمات الدولة التركية على المنطقة، حيث يتم استهداف جميع المكونات في المنطقة. وأمس استشهد أسعد محمد في قرية تنب. نتوجه بالتعازي لذوي الشهيد".

كما ألقى الإداري في مجلس ناحية شيراوا وحيد حميدو كلمة قال فيها: " جيش يستهدف الأطفال".

ومن ثم قرأت وثيقة الشهيد وسلمت لذويه على أن يوارى جثمانه الثرى في قريته.

كان جيش الاحتلال التركي قصف قرية تنب، يوم أمس الأحد، مما أسفر عن استشهاد الطفل اسعد محاميد 16 عاماً وإصابة كل من خالد الشيخ طه 16 عاماً وأحمد محاميد 18 عاماً.

(ك)

ANHA