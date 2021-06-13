أهالي الشهباء يخرجون بمسيرة حاشدة ضد الخيانة والاحتلال

انضم الآلاف من أهالي الشهباء إلى مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة ونزلوا إلى الساحات مرددين بصوت واحد هتافات تطالب حزب الديمقراطي الكردستاني بالتراجع عن مساندة جيش الاحتلال التركي في هجماته على قوات الكريلا.

في روج آفا وشمال وشرق سوريا انطلقت في الـ 10 من حزيران الجاري مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة في مدينة قامشلو على مستوى إقليم الجزيرة، وتستمر المسيرة اليوم في كوباني والشهباء.

فبعد انتهاء مسيرة الكرامة التي انطلقت ظهر اليوم في إقليم الفرات بدأت المسيرة في الساعة 18:00 في مقاطعة الشهباء بمشاركة أهالي ناحية تل رفعت وناحيتي شرا وشيراوا التابعتين لعفرين.

طالب الآلاف من أهالي الشهباء من مختلف المكونات خلال المسيرة وبصوت واحد بتصعيد النضال ضد الخيانة والاحتلال.

وتحولت المسيرة إلى تجمع جماهيري، وما يزال التجمع مستمراً حتى الآن.

(م م)

ANHA