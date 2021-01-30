أهالي الشهباء يحيون الذكرى الـ 15 لاستشهاد فيان صوران

ونظمت اللجنة الفعالية في مركز مجلس ناحية أحرص التابعة لمقاطعة الشهباء، وحضرها العشرات من أهالي الناحية وضواحيها.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، ثم قرأت العضوة في منسقية المرأة بمجلس الناحية، سلافا حسين، الرسالة التي كتبتها الشهيدة فيان صوران قبيل استشهادها في العام 2006 بإشعال النار في جسدها احتجاجًا على اعتقال القائد عبدالله أوجلان.

ثم عرض فيلم وثائقي، ومدته 37 دقيقة، لخّص أبرز المحطات في مسيرة الشهيدة فيان، لتنتهي الفعالية بعدها بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة وتندد بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان.

والشهيدة فيان صوران (ليلى ولي) أضرمت النار في بدنها في عملية فدائية، في الأول من شباط من العام 2006 في منطقة حفتانين بجنوب كردستان، مؤكدة في الرسائل التي تركتها أنها لن تعيش ذكرى سنوية أخرى لاعتقال القائد عبدالله أوجلان في سجن إمرالي.

وكان يُعرف عنها أنها من الشخصيات النضالية الثورية القوية، وتولت خلال حياتها العديد من الوظائف القيادية والإدارية.

(ل ش/ م)

ANHA