أهالي الشهباء ومُهجّرو عفرين يتظاهرون ضد الحصار المفروض عليهم

تفرض حكومة دمشق حصارًا خانقًا على مقاطعة الشهباء منذ ثلاثة أعوام، وتمنع دخول المواد الغذائية، والمحروقات، والبضائع، بالإضافة إلى مستلزمات الزراعة كالبذار والأسمدة والمبيدات.

ومع الدخول في فصل الشتاء وفقدان مادة المازوت من المنطقة، بسبب منع حاجز الفرقة الرابعة التابع لحكومة دمشق من دخول صهاريج المحروقات إلى المقاطعة، تظاهر، اليوم، المئات من مُهجّري عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء أمام الحاجز في ناحية أحداث مدخل المقاطعة.

المتظاهرون حملوا" بيدونات" المازوت في إشارة إلى ضرورة السماح بإدخال المادة إلى المقاطعة في ظل البرد الشديد.

هذا ويعدّ أهالي المنطقة الحصارَ أحد أساليب الضغط عليهم، وعلى مُهجّري عفرين الذين يقيمون في الشهباء عقب تهجيرهم من ديارهم بسبب هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته عام 2018.

ANHA