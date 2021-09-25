أهالي الشهباء ومهجّرو عفرين يقدّمون العزاء باستشهاد 4 مناضلين

ونصب مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين خيمة العزاء في ساحة مركز مجلس عوائل الشهداء، في بلدة تل قراح في مقاطعة الشهباء.

هذا وكان الشهيد محمد إسماعيل، العضو في مجلس عوائل الشهداء، قد استشهد في المرحلة الثانية من مقاومة العصر، كما استشهد شكري سرحد، على يد استخبارات الاحتلال التركي في مدينة السليمانية بتاريخ 17 أيلول الجاري، فيما استشهد سعيد أجلو في 29 آذار من العام الحالي نتيجة المرض، وعرفان غولار، الذي استشهد بتاريخ 14 آذار أيضاً نتيجة المرض.

وزُيّنت الساحة بصور شهداء مقاومة العصر والقائد عبد الله أوجلان وصور للشهداء الأربع.

وبدأت مراسم تقديم العزاء بوقوف المشاركين دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدّث الإداري في مجلس عوائل الشهداء، حسن بركو، الذي توجّه بداية بالعزاء لذوي الشهداء وعموم أهالي إقليم عفرين.

وقال حسن بركو "بأن سياسة العداء التي يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني، اتجاه قوات الكريلا والشعب الكردي، هدفها إنهاء الوجود الكردي لخدمة أجندات الاحتلال التركي باحتلال المنطقة وإعادة أحلام الإمبراطورية العثمانية".

وتابع بركو حديثه "ما لم تستطع تركيا فعله من كسر إرادة قوات الكريلا والشعب الكردي، تفعلها اليوم قوات الديمقراطي الكردستاني. التي تستهدف قوات الكريلا وتزويد الاستخبارات التركية بمعلومات عن المناضلين الكرد لاغتياليهم".

ثم تحدثت أمينة دنكلي، الإدارية في مؤتمر ستار عن سياسات حزب الديمقراطي الكردستاني في باشور كردستان، والمجلس الوطني الكردي في عفرين الداعمة للاحتلال التركي، حيث قالت بأنهم أصبحوا أداة في يد الاحتلال التركي لتنفيذ أجنداته في المنطقة.

واستنكرت أمينة دنكلي، الصمت الدولي اتجاه استخدام الاحتلال التركي الأسلحة الكيمائية ضد قوات الكريلا، والجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته بحق أهالي عفرين.

أما محمد حنان، الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل رفعت، فقد أكد بأن أهالي عفرين مستمرون في مقاومتهم القصف الهمجي المستمر من قبل الاحتلال التركي في البيوت شبه المدمرة والخيام والحصار الخانق المفروض من قبل حكومة دمشق حتى تحرير عفرين والرجوع إليها.

ثم قرأ العضو لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي آفدار عبدو، وثيقة الشهيد محمد إسماعيل، وسلّمها لذوي الشهيد، لتنتهي المراسم بترديد المشاركين شعارات تحيّي الشهيد ومقاومة العصر.

(سـ)