شيّع المئات من أهالي ناحية الشدادي والقرى والبلدات الجنوبية لمدينة الحسكة، وفي مراسم مهيبة جثامين المقاتلين في قوات سوريا الديمقراطية "خالد سمير الحمود، وإسماعيل خليف الحمد، وسفيان الأحمد، وخضر علي المحيمد، وأحمد خالد الغدير، وعبد القادر رافع الرزج" الذين استشهدوا أثناء تصديهم لهجمات خلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة في الحسكة، إلى مثواهم الأخير في مزار الشهداء في الشدادي.

وبدأت مراسم تشييع الشهداء الـ 6 بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، وعرض عسكري قدمه رفاق الشهداء في السلاح من قوات سوريا الديمقراطية.

خلال المراسم، تحدث الناطق باسم مجلس الشدادي العسكري، صايل الزوبع، قائلاً: "الشهداء هم من حموا قيم وكرامة هذا الشعب، ولم يقبلوا الظلم على شعبهم وأرضهم، فثاروا دفاعاً عنه مقدمين أرواحهم فداء له".

تابع "نجدد العهد لهم بإبقاء رايتهم عالياً، والحفاظ على مكتسباتهم وصونها بدمائنا".

وأضاف: "طالما هناك وجود للاحتلال التركي ستبقى خلايا داعش نشطة، لذلك علينا النضال ليل نهار، للقضاء على خفافيش الظلام التي تهدد أمن واستقرار مناطقنا".

بدوره، تطرق رئيس مكتب الشؤون الدينية في الشدادي أحمد الأسعد، إلى دور قوات سوريا الديمقراطية وتضحياتها في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وقال "نحن هنا؛ لنودّع كوكبة من الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحرية والكرامة. إن شهداءنا حرروا الرقة ودير الزور ومنبج، وقاوموا خلايا داعش في الحسكة وفي كل مكان من أجل الشعب والوطن والكرامة".

ثم قرأت عضوة مؤسسة عوائل الشهداء في الشدادي، آيات إبراهيم، وثائق الشهداء الـ 6، وقدمتها إلى ذويهم الذين أكدوا بدورهم على ضرورة السير على درب الشهداء حتى تحقيق النصر على الإرهاب.

ووريت جثامين الشهداء الثرى في نهاية المراسم، وسط زغاريد الأمهات والهتافات التي تمجّد الشهداء.

(ب د/أم)

ANHA