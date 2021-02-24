أهالي الشدادي يشيدون بدور القوات الأمنية ويطالبون بمواصلة الحملات ضد المرتزقة

استهدفت خلايا مرتزقة داعش في الـ 22 من شهر كانون الثاني 2021 الرئيسة المشتركة لمجلس تل الشاير المدني ونائبتها واغتالتهما, وانتقام لهما أطلقت قوات سوريا الديمقراطية بمشاركة وحدات حماية المرأة وقوى الأمن الداخلي حملة انتقام للشهيدتين.

وفي الحملة التي أطلقتها القوات الأمنية، اعتقلتْ الخليّة المسؤولة عن اغتيال الشهيدتين هند وسعدة، وذلك عبر اعتراف لأحد عناصر الخلية.

الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي" آيات ابراهيم"، تقول "المنطقة تمر بارتياح بعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية القبض على الخليّة الإرهابيّة الّتي نفذت عملية اختطاف الشهيدتين سعدة وهند".

ووجهت آيات ابراهيم، بالشّكر لكافة القوات الأمنية الّتي بذلت جهداً كبيراً في ملاحقتهم وتأمين المنطقة، مطالبة في استمرار مثل هذه الحملات العسكريّة، للقضاء على آخر فرد في الخلايا التي تعيث فساداً في المناطق الجنوبية للحسكة وعموم الشمال والشرق السوري.

وبدوره شكر المواطن، صالح العلي، القوات العسكرية الّتي اطلقت حملة الانتقام للشهيدتين سعدة وهند وإلقائهم القبض على المجرمين، وقال "العالم شاهدهم وشاهد اعترافاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

نوه العلي، أنّ مثل هذه الخلايا هدفها إضعاف إرادة الشّعب، وزرع الفتن والخوف بينهم، "إلا أنّ الرد جاء سريعاً عبر قوات سوريا الديمقراطية".

وقال العلي: " توجد عدد من الخلايا الّتي تروع الأهالي عبر التهديدات المباشرة وتابع "نتوجه للقوات الأمنية بطلب تكثيف الحملات العسكريّة الّتي تستهدف أماكن تواجد الخلايا للقضاء عليهم بشكل كامل".

وفي سياق الموضوع وفي لقاءٍ سابق لوكالتنا مع قيادي المجلس العسكري في ناحية الشدادي، صايل الزوبع قال : "الحملات مستمرة ولن تنقطع وهناك خطة عسكريّة لملاحقة هذه الخلايا أينما وجدت".

(هـ ن)

ANHA