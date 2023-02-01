أهالي الشدادي يشيّعون جثمان مقاتل قسد فاضل الحمادة إلى مثواه الأخير

شارك اليوم الأربعاء، في مراسم تشييع المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية فاضل الحمادة، (الاسم الحركي: شفان) المئات من أهالي الناحية وأعضاء مجالس المؤسسات المدنية.

وارتقى المقاتل فاضل الحمادة شهيداً في هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على قرية التروازية في ريف عين عيسى في 29 كانون الثاني المنصرم.

وبدأت المراسم في مزار شهداء الناحية بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، بالتزامن مع عرض عسكري قدمه مقاتلو مجلس الشدادي العسكري.

ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، هبة العبد الله، كلمة عزت فيها ذوي الشهيد، مشيرة إلى دور الشهداء في خلق حياة آمنة، بقولها: "نحن اليوم نعيش بسلام بفضل تضحيات آلاف الشهداء، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية التي أوكلوها إلينا للحفاظ على المكتسبات المتحققة بفضلهم".

من جانبه ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية جسور عامودا، كلمة ترحم فيها على الشهداء الذين فقدوا حياتهم في سبيل قضية وطنهم، وقال: "الشهيد فاضل عاش بطلاً واستشهد بطلاً، فهو أفدى بروحه في قرية التروازية الواقعة على الخطوط الأمامية مع العدو دفاعاً عن وطنه".

معاهداً بالسير على خطى الشهداء واستكمال مسيرتهم حتى الوصول إلى سوريا ديمقراطية وحرة.

ثم قرئت وثيقة الشهيد فاضل الحمادة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء بناحية الشدادي، إيمان الفرج، وسلمت لذويه، ليوارى بعدها جثمانه الثرى في مزار شهداء الشدادي وسط زغاريد الأمهات.

(م ح)

ANHA