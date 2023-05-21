أهالي الشدادي يشيّعون جثمان مقاتل إلى مثواه الأخير

تجمّع أهالي ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة وذوو الشهداء وأعضاء المؤسسات المدنية، اليوم، في مزار الشهداء بالناحية للمشاركة في مراسم تشييع جثمان المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، أحمد دحام الصالح، الذي استُشهد في 18 أيار الجاري أثناء تأدية واجبه.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بالتزامن مع تقديم مقاتلي مجلس دير الزور العسكري عرضاّ عسكرياّ، ثم ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، محمد الصالح كلمة أثنى فيها على دور الشهداء في حماية تراب الوطن وأوضح أن: "الشهداء يصنعون الأمجاد، فلولا تضحياتهم العظيمة لسُلبت الأوطان ونُهبت الثروات".

من جانبها، ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، هبة العبد الله كلمة، أكدت فيها أن: "الشهداء صنعوا من أجسادهم جسراً لإيصال الشعوب إلى برّ الأمان والحرية وتحقيق النصر".

ثم قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، إيمان الفرج وثيقة الشهادة وتسليمها إلى ذوي الشهيد أحمد دحام الصالح، ليوارى جثمانه الثرى، وسط زغاريد الأمهات وترديد "الشهداء أحياء لا يموتون". في مزار الشهداء بناحية الشدادي.

(خ ف/ م ح)

ANHA