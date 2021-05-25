أهالي الشدادي يشيّعون جثمان الشهيد أحمد صلال إلى مثواه الأخير

وكان المقاتل أحمد صلال، قد استشهد بتاريخ 19 أيار في بلدة الصور بدير الزور، أثناء تأديته واجبه العسكري.

وانطلق موكب التشييع الذي شارك فيه المئات من أعضاء المؤسسات العسكرية والمدنية من أمام مؤسسة عوائل الشهداء في الحسكة متجهًا إلى مزار شهداء الشدادي، وعند وصولهم، حُمل نعش الشهيد على الأكتاف وقدّم رفاق السلاح من قوات سوريا الديمقراطية عرضًا عسكريًّا مهيبًا.

وخلال كلمة لمدير دائرة الأوقاف في الشدادي أحمد الأسعد، شدد على ضرورة الالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية في وجه التحديات والمخططات التي تحاك ضد المنطقة، والحفاظ على مكتسبات الشهداء الذين قدموا دماءهم رخيصة في سبيلها.

وبدوره قال عضو المجلس العسكري في الصور مصطفى الصور "مهما تحدّثنا عن بطولات الشهداء فلن نستطيع أن نفيهم حقهم أو الوصول إلى مستوى بطولاتهم، ولكننا قادرون على الوفاء لتضحياتهم بالحفاظ على المكتسبات التي حققوها لنا، والدفاع عنها بكافة الأساليب".

وعزّت إدارية مؤسسة عوائل الشهداء بالحسكة آيات إبراهيم عائلة الشهيد أحمد، مجددة العهد باسم عوائل الشهداء على مواصلة السير على نهج شهدائهم حتى تحقيق الأهداف التي ضحوا بحياتهم في سبيلها".

وقرأ عضو مجلس عوائل الشهداء، دحام الفرج، وثيقة الشهيد "أحمد صلال" وسلّمها لذويه، ليوارى جثمانه الثرى في مزار "شهداء الشدادي" وسط الهتافات التي تحيّي بطولات الشهداء وتمجّد تضحياتهم.

(مـ)

ANHA