أهالي الشدادي يشيّعون جثمان الشّهيد نوري الحسن إلى مثواه الأخير

وانطلق موكب التشييع الذي ضمّ العشرات من أهالي ناحية الشدادي، وعدداً من أعضاء المؤسّسات المدنية والعسكريّة في الناحية، من أمام مؤسسة عوائل الشهداء في الحسكة متّجهاً صوب مزار شهداء الشدادي، وعند وصول المشيّعين إلى المزار، بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت، بالتزامن مع تقديم عرض عسكري.

تلا العرض إلقاء كلمة باسم مديرية الأوقاف في الشدادي من قبل أحمد الأسعد، قدّم من خلالها واجب العزاء لذوي الشّهيد، وقال: "إنّ استمرار النضال والمقاومة البطوليّة من قبل أبناء المنطقة كفيل بدحر المحتلّين والمرتزقة وتحرير الأرض".

وبدوره قال عضو المجلس العسكري في الشدادي عودة اللهيبي: "مهما تحدّثنا عن بطولات الشهداء فلن نستطيع منحهم حقّهم أو الوصول لمستوى بطولاتهم، ولكنّنا قادرون على الوفاء لتضحياتهم بالحفاظ على المكتسبات التي حقّقوها لنا، والدفاع عنها بكافّة الأساليب".

كما ألقت إدارية مؤسّسة عوائل الشهداء آيات إبراهيم، كلمة قدّمت من خلالها واجب العزاء لذوي الشّهيد نوري، معاهدة باسم عوائل الشهداء على مواصلة السيّر على نهج شهدائهم حتّى تحقيق الأهداف التي ضحّوا بحياتهم في سبيلها.

وبعد الانتهاء من الكلمات، قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء زهرة الأحمد وثيقة الشهادة وسلّمتها لذوي الشهيد.

ثمّ حمل رفاق السلاح جثمان الشّهيد نوري الحسن على الأكتاف؛ ليوارى الثرى في مثواه الأخير بمزار شهداء الشدادي، وسط زغاريد الأمّهات وترديد الهتافات التي تحيّي بطولات الشهداء وتمجّد تضحياتهم.

(إ)

ANHA