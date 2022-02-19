أهالي الشدادي يشيّعون جثمان المقاتل صالح المحمد إلى مثواه الأخير

استشهد المقاتل في قوات الدفاع الذاتي صالح محمد المحمد خلال تأديته لواجبه العسكري في مدينة الرقة.

تجمّع اليوم أهالي ناحية الشدادي وريفها أمام مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة لتسلم جثمان المقاتل في قوات الدفاع الذاتي، صالح محمد المحمد، ثم توجهوا بموكب مهيب من السيارات إلى مزار شهداء الشدادي.

لتبدأ مراسم التشييع بتقديم قوات سوريا الديمقراطية عرض عسكري، ثم وقف المشيعون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعده القيادي في قوات الدفاع الذاتي إبراهيم البلو كلمة، قدّم فيها التعازي لعوائل الشهداء وعائلة الشهيد صالح المحمد.

وعاهد إبراهيم البلو بالسير على طريق الشهداء حتى تحقيق الأماني التي ناضلوا من أجلها، قائلاً: "شهداؤنا مشاعل نور ورمز التضحية والفداء في معارك العزة والفخر دفاعاً عن شعبناً الأبي، والشهيد صالح أختار المرتبة الأعلى بعدما قدم أعز ما يملك من أجل أن ينعم أهله بالسلام والأمان".

بدورها عزّت عضوة مؤسسة عوائل الشهداء في الشدادي، زهرة الأحمد، عائلة الشهيد متمنية لهم الصبر والسلوان، وقالت: "اليوم نضيء شمعة جديدة لتنير دربنا، ولننعم بالأمن والاستقرار في وطننا، فطوبى وهنيئاً لهم بالشهادة".

في ختام المراسم، قرأ عضو مؤسسة عوائل الشهداء دحام الفرج وثيقة شهادة المقاتل صالح المحمد، وسلمها إلى ذويه، ليوارى جثمانه الثرى في مزار شهداء الشدادي.

(ب د/أم)

ANHA