أهالي الشدادي يشيّعون جثمان المقاتل نصار معيوف الثلجي

شيّع أهالي ناحية الشدادي التابعة لمدينة الحسكة، اليوم، جثمان المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية نصار معيوف الثلجي، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في منطقة السعدة التابعة لناحية الشدادي في 2 آب، إلى مزار الشهداء في الناحية.

وشارك في مراسم التشييع، ذوو الشهيد وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية ووجهاء العشائر العربية وأهالي ناحية الشدادي.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاه تقديم عرض عسكري من قبل مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية الصور بريف دير الزور غيث الخلف، كلمة تطرّق فيها إلى دور الشهداء في بسط الأمن والأمان. وقال: "هؤلاء الشهداء سطروا ملاحم بطولية في الدفاع عن مشروع الأمة الديمقراطية الذي حمى المنطقة من الهجمات الإرهابية".

وأكد غيث الخلف أن: "الشهداء هم قادتنا الحقيقيون، لقد جسّدوا بأرواحهم أكبر ملاحم البطولة، وأفشلوا مخططات المتربصين الطامحين باحتلال مناطقنا، والساعين لإفشال مشروعنا الديمقراطي".

من جهته، ألقى القيادي في مجلس دير الزور العسكري سعد الغريب، كلمة، تقدّم فيها بالعزاء لذوي الشهيد، معاهداً بالانتقام لدماء الشهداء: "هذا الشهيد ضحى بأغلى ما يملك في سبيل وطنه وحرية شعبه، ونجاح مشروع الأمة الديمقراطية، سنواصل نهجه والطريق الذي رسمه وسننتقم له ولجميع الشهداء".

ثم قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي آيات إبراهيم وثيقة الشهيد، وسلمته لذويه، ليحمل رفاق دربه نعش الشهيد على أكتافهم، ويوارى الثرى، وسط زغاريد الامهات.

(خ ف/م ح)

ANHA