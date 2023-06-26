أهالي الشدادي يشيّعون جثمان المقاتل عبد المجيد أحمد الأسعد إلى مثواه الأخير

تجمّع أهالي ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة في مراز الشهداء لتشييع جثمان المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية عبد المجيد أحمد الأسعد، الذي استشهد في 24 حزيران الجاري إثر تعرضه لنوبة قلبية، إلى مثواه الأخير.

وشارك في مراسم التشييع ذوو الشهداء وأعضاء الإدارات المدنية والعسكرية ووجهاء العشائر بالإضافة إلى أهالي الناحية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء بالتزامن مع تقديم قوات سوريا الديمقراطية عرضاً عسكرياً.

ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، عبير الطعان كلمة، أكدت فيها أن "شعبنا صامد ولن تستطيع أي قوة أن تقف أمامه، وليس هناك أكبر من تضحية الشهداء بأرواحهم من أجل الوطن."

من جانبه، ألقى القيادي في مجلس الشدادي العسكري، عوده الحسن كلمة عزّى فيها ذوي الشهيد ودعا كافة المكونات إلى توحيد صفوفها للوقوف أمام هجمات الاحتلال التركي وإفشال مخططاته.

ليوارى جثمان الشهيد عبد المجيد أحمد الأسعد الثرى وسط زغاريد الأمهات وترديد شعار "الشهداء أحياء لا يموتون".

(خ ف /م ح)

ANHA