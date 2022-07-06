أهالي الشدادي يشيعون جثمان الشهيد محمد عبد الرزاق العواد إلى مثواه الأخير

شارك اليوم، المئات من أهالي ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة، وأعضاء من المؤسسات العسكرية والإدارة الذاتية في الناحية، في تشييع جثمان عضو قوى الأمن الداخلي محمد عبد الرزاق العواد، إلى مثواه الأخير، الذي استشهد إثر نوبة قلبية خلال تأديته واجبه في 4 تموز الجاري.

انطلق موكب التشييع من أمام مجلس عوائل الشهداء في الحسكة، متجهاً نحو مزار شهداء الشدادي، برتل من السيارات التي زُينت بصور الشهيد محمد العواد وأعلام مجلس عوائل الشهداء، والزهور.

بدأت مراسم التشييع التي نُظمت من قبل مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، بتقديم رفاق الشهيد في السلاح، من قوى الأمن الداخلي، عرض عسكري، شارك فيه العشرات.

وخلال المراسم، تقدمت عضوة مجلس عوائل الشهداء، زهرة الأحمد، بالعزاء لذوي الشهيد، وأكدت على ضرورة استمرار أبناء المنطقة في النضال والمقاومة البطولية الكفيلة بدحر المحتلين والمرتزقة، مشددة أن وحدة المكونات والتفافها حول قواتها العسكرية ستردع أي هجمات قد تتعرض لها المنطقة.

بدوره، ألقى القيادي في قوى الأمن الداخلي في الشدادي، سمير الدبس، كلمة، أشار فيها إلى صون أهالي شمال وشرق سوريا العهد للشهداء والحفاظ على المكتسبات التي حقّقوها، والدفاع عنها.

وقال "نحن في قوى الأمن الداخلي، نعاهد الشهيد محمد والشهداء أجمع، بالسير على خطاهم، والدفاع عن أراضينا، وبسط الأمن والمحافظة على استقرار المنطقة".

وانتهت المراسم بقراءة عضو مجلس عوائل الشهداء، سلمان العواد، وثيقة الشهيد محمد عبد الرزاق العواد، وتسليمها لذويه، ليوارى جثمانه الثرى في مزار شهداء الشدادي.

(ب د/أم)

ANHA