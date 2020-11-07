أهالي الشدادي يشيعون جثمان الشهيد خضر السلطان

واستلم المشيّعون جثمان الشهيد خضر من أمام مقر مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، وانطلقوا في موكب ضمّ العشرات من السيارات المزيّنة بصور الشهيد نحو مزار الشهداء في الشدادي.

وعند الوصول إلى المزار بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، مع عرض عسكريّ قدّمته القوات العسكرية، تلاه كلمة الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في الشدادي ناجي نجوم، الذي توجه بداية بالعزاء لذوي الشهداء، وقال: "نحن لا نخاف من الموت، بل نخاف أن يعيش شعبنا تحت ظلم الأعداء، منذ البداية ونحن نحارب من أجل الحرية والكرامة".

وأضاف نجوم: "نتألّم لفراق شهدائنا، ولكن نواسي أنفسنا عندما نتذكّر شجاعتهم ومقاومتهم من أجل حريتنا وكرامتنا"، وأردف قائلًا: "سنناضل حتى تحقيق أهداف شهدائنا".

ثم ألقيت كلمة باسم مجلس الشدادي العسكري ألقاها جسور عامودا قال فيها: "قواتنا مستمرّة في دفاعها عن شعبها، وتزداد إصرارًا وعزيمة، يومًا بعد يوم، وسنناضل حتى تحرير جميع المناطق من العدوان التركي ومرتزقته، ونعاهد الشهداء بالسير على خطاهم حتى تحقيق النصر".

بعدها قُرئت وثيقة الشهيد خضر السلطان من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء آيات إبراهيم، وسلّمت لذويه.

وفي نهاية المراسم وُري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(م)

ANHA