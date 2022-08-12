أهالي الشدادي يشيعون جثمان الشهيد علي المسلط إلى مثواه الأخير

وانطلق المشيعون من أمام مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، وساروا في موكب مهيب ضم عشرات السيارات نحو مزار الشهداء في ناحية الشدادي.

وبدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بالتزامن مع تقديم عرض عسكري مهيب من قبل مقاتلي الحماية الذاتية، ثم ألقيت كلمة باسم مؤسسة عوائل الشهداء من قبل عضو المؤسسة عبد المجيد العبد الله، استهلها بتقديم العزاء لذوي الشهيد، متمنياً لهم الصبر والسلوان.

وأكد "شهداؤنا قدموا أغلى ما يملكون في سبيل حرية وكرامة شعب شمال وشرق سوريا، فالشهداء قادتنا الحقيقيون، لن ننسى فضلهم ونعاهدهم بالسير على خطاهم حتى تحقيق النصر.

من جانبه، ألقى القيادي في قوات الحماية الذاتية عبد الحميد حسكة، كلمة قال فيها "نعزي أنفسنا باستشهاد البطل في قوات الحماية الذاتية علي المسلط، الذي لم يدخر جهداً لحماية وطنه وأرضه، مشيراً إلى أن دولة الاحتلال التركي تستهدف المدنيين العزل والعسكريين في شمال وشرق سوريا عبر مسيّراتها، بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإفشال الإدارة الذاتية التي تأسست بسواعد كافة مكونات المنطقة.

واختتم القيادي عبد الحميد حسكة كلمته معاهداً ذوي الشهداء بالسير على خطا أبنائهم لصد هجمات المحتل التركي على شمال وشرق سوريا، لافتاً أن دولة الاحتلال التركي باتت تستخدم أساليب قذرة لبث الرعب ونشر الهلع بين الأهالي من خلال استهدافها للأطفال في قامشلو وتل رفعت وغيرها، مؤكداً أن هذا الأسلوب لن يزيد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية إلا إصراراً على المقاومة والنصر.

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهيد من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء مجد الدخيل وتسليمها إلى ذويه، ليوارى بعدها جثمانه الثرى، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهادة والشهيد.

(ف)

ANHA