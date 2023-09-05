أهالي الشدادي يحثّون على ضرورة توحيد الأهداف لضمان استقرار المنطقة

نظّم حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة، اجتماعاً جماهيرياً حضره العديد من أعضاء الحزب، بالإضافة إلى ممثلين عن العشائر العربية وشخصيات سياسية محلية وأعضاء من المؤسسات المدنية.

وتحدّث في الاجتماع الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الشدادي، فاضل الأحمد، حول آخر ما تشهده منطقة دير الزور، وأشار قائلا: "إن القوى الخارجية تسعى لزرع الفتن والتوتر بين قسد والعشائر في دير الزور؛ بهدف تقويض الاستقرار والوحدة العربية - الكردية في المنطقة، لذلك من المهم والضروري توحيد الجهود وتعزيز التفاهم والحوار بين الأطراف المعنية للحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة".

موضحاً أن تعاون العشائر العربية لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة يولّد إقامة آلية مستدامة للحوار والتفاهم المستمر بين الأطراف المعنية لمنع التصعيد والتوترات القادمة.

ومن ثم تقدم المشاركون بطرح الأسئلة وكيفية التصدي للهجمات التي تتعرض لها المنطقة، حيث توصلوا إلى ضرورة التأكيد على أن الحل الشامل للمشاكل في دير الزور يتطلب حوارًا مستداماً وشاملاً بين جميع الأطراف الأمنية والعسكرية، والاجتماعية، والعشائرية. وشدد المشاركون على ضرورة دعم القوى الأمنية والعسكرية الشرعية في المنطقة وتعزيز قدرتها على حفظ الأمن والاستقرار.

مؤكدين على ضرورة الوحدة والتضامن بين جميع الأطراف، والتأكيد على ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر القائمة في دير الزور وكامل مناطق شمال وشرق سوريا.

(خ ف/ م ح)

ANHA