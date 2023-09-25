أهالي الشدادي يدينون العزله خلال مسيرة

وشارك في التظاهرة المئات من أهالي نواحي العريشة ومركدا والدشيشة وأعضاء المؤسسات المدنية.

انطلقت التظاهرة من دوار زوري شرق الناحية مروراً بالشارع العام وصولاً الى حديقة القائد ، حاملين الأعلام ويافطات كتب عليها "حرية القائد آبو مفتاح السلام في الشرق الأوسط" مع ترديد هتافات منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان.

وصلت المسيرة إلى حديقة القائد في الشدادي، حيث تم تقديم كلمات ومناجاة تضمنت إعراب المشاركين عن احترامهم وتقديرهم للقائد عبدالله أوجلان وتأكيد دعمهم لقضيته.

ولدى وصول المتظاهرين إلى حديقة القائد في الشدادي ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي مهيدي الدغيم كلمة قال فيها " إن تظاهرتنا اليوم لرفض العزله المفروضة على القائد من قبل الفاشية التركيه"، وأكد الدغيم على مواصلة على تحقيق حرية القائد عبدالله أوجلان.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تندد بالعزلة.