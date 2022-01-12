أهالي الريف الغربي لكري سبي: نحن صامدون في وجه الاحتلال ولن نتخلى عن أرضنا

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل شبه يومي القرى الواقعة في الريف الغربي لمدينة كري سبي والآهلة بالمواطنين.

والقرى التي يتم استهدافها من عدة أيام وبشكل شبه يومي تقع في الريف الغربي لكري سبي والشرقي لكوباني، وهي كل من قرية جرن، حرية، أحمدية، سرزوري، خانى، عريضة، صوان، قزعلي وزنوبيا.

يقول أهالي القرى بأنهم صامدون في وجه الاحتلال التركي وقذائفه، وأنهم متمسكين بأرضهم ولن يتخلوا عنها مهما كان الثمن.

كلثم حج دوريش من قرية جرن الواقعة في الريف الغربي لمدينة كري سبي تتساءل "إلى متى هذا الظلم، ماذا يريد أردوغان منا؟، لا نستطيع العيش بأمن وسلام في بيتنا بسبب القذائف التركية والصواريخ، نحن لم نعتدِ على أرض أحد".

وتابعت: "نتعرض للقصف بشكل يومي، وهذا يسبب الذعر في قلوب الأطفال، خاصة بأن القرية آهلة بالمدنيين"، مؤكدةً بأن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية يحمونهم وأنهم يساندونهم في جبهات القتال، وأنهم صامدون في قريتهم ولن يتخلوا عنها مهما كان الثمن.

كلثم حملت القوات الروسية مسؤولية ما يتعرضون له.

فيما أضاف صلاح الدين حسون من قرية أحمدية "تعرضت قريتنا لقصف عنيف اضطررنا للخروج من المنزل إلى منزل مجاور لنحمي أنفسنا من القذائف، وكنا نسمع أصوات انفجارات قوية من حولنا".

حسون أكد أنهم سيبقون في قراهم ولن يخرجوا منها.

من جانبه قال أيوب محمد خليل من ذات القرية "كنا جالسين أمام المنزل وللحظات بدأ القصف علينا، وبدأ الدخان يتصاعد من القرى المجاورة لقريتنا".

أيوب ندد بصمت "الضامن" الروسي تجاه ما يرتكبه الاحتلال من جرائم، وتابع: وجود القوات الروسية هي لمصالح لها وليس لوقف الحرب علينا.

هذا وتسبب قصف الاحتلال التركي على الريف الغربي لكري سبي بأضرار كبيرة في منازل القرويين، وفي مدينة كوباني تسبب القصف الوحشي على مركز المدينة وقرى في الريف الشرقي باستشهاد مواطن وإصابة 12 آخرين بينهم الطفل عبدو حنيفي الذي بترت ساقه.

(سـ)

ANHA