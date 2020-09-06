أهالي الرقة: الإدارة الذاتية مشروع وطني ونحن متمسكين به

تمر اليوم الذكرى السنوية الثانية لتأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي أُسست كمشروع سوري بامتياز ينهي عقودًا من الإقصاء والتهميش تعرضت له هذه المناطق بكافة مكوناتها لتثبت جدارتها في إدارة المناطق، ضمن رؤية وفكر الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب.

وخلال لقاءات أجرتها وكالة أنباء هاوار مع سكان مدينة الرقة أظهرت آراؤهم تمسكهم بهذا المشروع، كمشروع وطني لإدارة مناطق شمال وشرق سوريا، محافظًا على وحدة الأراضي السورية ومُعطيًا فرصة لكل المكونات لإثبات وجودها والحفاظ على هويتها في سوريا ديمقراطية لا مركزية تستوعب جميع أبنائها.

فاطمة النعسان من أهالي مدينة الرقة أشارت إلى أن "التمسك بمشروع الإدارة الذاتية لا يأتي من فراغ، بل من الإنجازات التي استطاعت هذه الإدارة تحقيقها خلال الأيام الماضية، يُضاف إليها التطلعات العظيمة التي نطمح إليها بغض النظر عن الأصوات التي تخرج من بعض الأبواق المأجورة من قبل الأطراف الإقليمية".

وتابعت فاطمة النعسان بأن الإدارة الذاتية استطاعت كمشروع إدارة أن تحقق خلال هذه السنوات إنجازات عديدة، مما يؤكد مقدرتها على تجاوز كل الأخطاء حتى الوصول إلى مجتمع مُتحضر مُتمكن من إدارة بلاده بشكل ذاتي ديمقراطي بعيدًا عن المشاريع الخارجية أو الإملاءات.

ومن جانب آخر تحدث محمد سينو وهو من أهالي الرقة عن اتخاذ الإدارة الذاتية من مبدأ أخوة الشعوب ركيزة أساسية تحتاج لها سوريا المستقبل، بعيدًا عن الاختلاف العرقي أو الطائفي، وأن الشعب اليوم، يمتلك العديد من الحقوق كان قد افتقدها لفترات طويلة".

وأضاف أن "هذه الإدارة استطاعت تحقيق إنجازات على كافة الصعد، الخدمية والإدارية والمؤسساتية مما أثبت نجاحها في كافة الميادين".

وطالب أهالي الرقة الإدارة الذاتية ومن خلال كافة مؤسساتها وهيئاتها والعاملين فيها بإلغاء كافة الحدود والفوارق التي وضعتها سنوات الحكم السلطوية بين السوريين والمؤسسات من أجل بناء سوريا للجميع، بأيدي جميع أبنائها، داعين جميع المكونات إلى تبنّي هذا المشروع وإنجاحه.

(ك)

ANHA