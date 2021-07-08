أهالي الرقة يتظاهرون استنكاراً لجرائم قتل النساء وللمطالبة بمحاسبة مرتكبيها

نظم المجلس العام في مدينة الرقة وريفها تظاهرة شارك فيها أعضاء المجلس والعشرات من الأهالي من الرجال والنساء تنديدًا بالجريمة التي حدثت بحق الطفلة عيدة السعيدو في الحسكة.

وتجمع المتظاهرون أمام المشفى الوطني وسط مدينة الرقة حاملين يافطات كتب عليها "بجهلكم وتخلفكم قتلتم عيدة، لا للقتل بذريعة الشرف".

وانطلقت التظاهرة من أمام المشفى الوطني صوب دوار النعيم وسط ترديد شعارات تطالب بإيقاف العنف ضد المرأة، وأخرى تطالب بمحاسبة قاتلي عيدة السعيدو وآية الخلف.

ولدى الوصول إلى دوار النعيم أدلى المجلس العام في مدينة الرقة ببيان للرأي العام قرئ من قبل الرئيس المشترك للمجلس لؤي العيسى، وقال فيه:

"باسم المجلس العام بالرقة ندين ونستنكر الجرائم التي ترتكب بشكل مستمر بحق النساء والفتيات بعمر الورود تحت ما يسمى "جرائم الشرف" وانتشار هذه العادات المجتمعية الجاهلية من قبل الذهنية الذكورية السلطوية، التي لا تمت للإنسانية بأي صلة إنما هي دليل على جهل وتخلف.

ما الجريمة التي ارتكبت مؤخراً في ريف الحسكة بحق الفتاة القاصر عيدة تحت ما يسمى جرائم الشرف وغسل العار إلا مثالاً واضحاً على الوحشية والجهل والعادات البالية المنتشرة في مجتمعنا فما ذنب هذه الفتاة البريئة لتقتل بهذه الطريقة.

إن ذنب هذه الفتاة هو تعبيرها عن رأيها ورفض الزواج من ابن عمها كحق من حقوقها، حيث تباهى أهلها بنشر الفيديو المروع وبدوا سعداء بجريمتهم وهم يتناوبون على التنكيل بجسد الفتاة الضعيفة الخائفة المرعوبة.

أين الإنسانية والضمير من هذه التصرفات، هذه ليست الجريمة الأولى التي ترتكب بحق النساء فالانتهاكات بحق النساء مستمرة.

وطالب البيان "نطالب بتشديد العقوبات بحق مرتكبي الجريمة وباسم المجلس العام بالرقة نطالب بإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي الجريمة البشعة بحق الفتاة القاصر "عيدة" ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لوضع حد للانتهاكات المرتكبة من قبل العدو التركي ومرتزقته بحق النساء في شمال وشرق سوريا".

وفي الختام ردد المشاركون في التظاهرة شعارات منددة بالجرائم التي ترتكب بحق النساء في شمال وشرق سوريا.

(خ ج/ل)

ANHA