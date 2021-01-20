أهالي الرقة يطالبون بخروج الاحتلال التركي من سوريا

ونظم مجلس الرقة المدني مظاهرة، اليوم، في الذكرى الثالثة للهجوم التركي على مقاطعة عفرين، والذي بدأ في الـ 20 من كانون الثاني عام 2018، واحتلت تركيا المقاطعة في الـ 18 من آذار من العام ذاته.

وشارك في المظاهرة المئات من أهالي الرقة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

وتجمّع المتظاهرون أمام مبنى المشفى الوطني القديم، وجابوا الشوارع الرئيسة في المدينة رافعين أعلام قوات سوريا الديمقراطية ولافتات كتب عليها باللغتين العربية والكردية "لا لاحتلال التركي، لندافع عن مكتسبات ثورتنا، المرأة الرقاوية تنتفض من أجل المرأة العفرينية في وجه الطاغية أردوغان".

وفي ساحة الإطفائية، حيث توقفت المظاهرة ألقت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، سهام داود كلمة أشارت فيها إلى المقاومة التي قدمها أبناء عفرين في الدفاع عن أرضهم وعرضهم من تلك العصابات.

وأضافت سهام داود "أردوغان ومرتزقته حاولوا عبر احتلال عفرين إفشال مشروع الإدارة الذاتية في المنطقة، ولكنها لم تستطع ذلك بسبب عزيمة أبنائها وتكاتف مكوناتها وهم مستمرون في المقاومة".

كما حمّلت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل مجلس الأمن الدولي مسؤولية استمرار الاحتلال التركي لعفرين والجرائم المرتكبة بحق سكان عفرين الأصليين.

وأكد الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني، الشيخ محمد نور الذيب، دور أبناء عفرين في تحرير مدينة الرقة "وتقديم شهداء على هذه الأرض، ونعاهدهم مثلما قدّموا شهداء على أرضنا، سنقدم شهداء على أرضهم".

وتابع الذيب "تركيا أرادت إيقاف حملة قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش التي كانت تدعمها تركيا، من خلال احتلال عفرين، ولكنها لم تنجح في ذلك المشروع، ونحن اليوم مستمرون في مقاومتنا في جميع الجبهات".

وقال القيادي في مجلس الرقة العسكري، فيصل السالم، إنهم مستمرون في المقاومة وتقديم الشهداء من أجل تحرير عفرين وتل أبيض ورأس العين من تركيا ومرتزقتها.

وجدد السالم العهد على تحرير كل شبر محتل من الأراضي السورية.

واختتمت المظاهرة بعرض مسرحي من قبل مجلس شبيبة الرقة، يظهر الجرائم التركية بحق أهالي عفرين وأرضها.

(أع/م)

ANHA