أهالي الرقة يطالبون بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان ويدينون هجمات تركيا

تجمع أهالي الرقة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية، أمام ساحة الإطفائية وسط مدينة الرقة حاملين بأيديهم صور القائد عبدالله أوجلان، ويافطات تطالب بحرية القائد، وأخرى تدين الاعتداءات التركية.

وانطلقت التظاهرة صوب ملعب الأمن الداخلي وسط المدينة، وتعالت الأصوات التي تطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أن يعملوا بشكل جدي بخصوص جرائم الاحتلال التركي والقصف المستمر على مناطق شمال وشرق سوريا وشنكال.

عند ملعب الأمن الداخلي تجمع الحضور وسط ساحة الملعب ووقفوا دقيقة صمت، تلاها كلمة من قبل العضوة بمجلس عوائل الشهداء هيفي إسماعيل التي حّيت بمستهل حديثها زوجات وعوائل الشهداء وأبناء الشهداء.

وأكدت هيفي إسماعيل أنه لولا تضحيات ودماء الشهداء لما تحررت مناطق شمال وشرق سوريا من إرهاب داعش الذي حول ساحات وملاعب مدينة الرقة وغيرها من المدن إلى ساحات للقصاص.

وباسم لجنة حرية القائد تحدث رئيس بلدية الشعب في الكرامة فيصل البيرم و قال "ندين ونستنكر استمرار الاحتلال التركي لأراضينا مقابل الصمت الدولي الكبير إزاء التعديات والانتهاكات للأعراف والقوانين الدولية وعدم محاسبة تركيا على الجرائم التي ترتكبها بحق شعوب المنطقة".

وأضاف فيصل البيرم "إن الاستهداف الأخير لشنكال أمام أعين الجيش العراقي يدل على حملة إبادة ممنهجة ضد شعبنا والأبشع من ذلك استهداف المشافي والمرافق العامة وحملة الترهيب التي ترتكب بحق أهلنا في عفرين من قتل واعتقال واختطاف وغيرها".

وطالب فيصل البيرم المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان باتخاذ "موقف صارم بوجه الاحتلال التركي"، واختتم البيان بالتأكيد" على ضرورة وحدة سوريا أرضاً وشعباً ونؤكد أن سوريا حرة ديمقراطية تعددية لا مركزية لجميع السوريين".

واختتمت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء، وتحيي مقاومة شنكال، وتطالب بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان.

(خ ج/سـ )

ANHA