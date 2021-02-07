أهالي الرقة يطالبون المحاكم الدولية بإلزام تركيا بفك العزلة عن القائد أوجلان

وشارك في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت في ساحة دوار النعيم وسط مدينة الرقة، العشرات من أهالي المدينة وأعضاء المؤسسات المدنية فيها، عبّروا فيها عن رفضهم لاستمرار العزلة على القائد عبدالله أوجلان المعتقل في سجن إمرالي منذ 22 عامًا بعد المؤامرة الدولية عليه واعتقاله.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، ألقت الإدارية في إدارة المرأة بالرقة، اعتماد الأحمد، بيانًا إلى الرأي العام باسم أهالي الرقة، حيث ذكر في بدايته تفاصيل المؤامرة على القائد عبدالله أوجلان واعتقاله بعد حيلة خبيثة نفذتها منظمة غلاديو التركية بالتواطؤ مع السلطات الكينية والسفارة اليونانية في نيروبي عاصمة كينيا، التي ظل القائد ضيفًا فيها لمدة أسبوعين، اعتقل بعدها في المطار في ليلة الـ 15 من شهر شباط / فبراير من العام 1999.

وأوضح البيان أن اعتقال القائد جاء بعد حملة مطاردات طويلة، من قبل الدولة التركية وحلفائها، وذلك منذ خروجه من سوريا عام ۱۹۹۸، بعد تهديدات الدولة التركية باجتياح الأراضي السورية وتوقيع اتفاقية أضنة سيئة الذكر، والتي يستغلها رجب طيب أردوغان كذريعة التدخلات في شمال وشرق سوريا.

وأكد البيان "أن مؤامرة اعتقال القائد لم تكن سوى حلقة من سلسلة المؤامرات التي تعرضت لها شعوب المنطقة بشكل عام، والشعب الكردي بشكل خاص، بدءًا من اتفاقية سايكس بيكو ۱۹۱۹ وغيرها من الاتفاقات، حيث أن اعتقال القائد أوجلان بالأساس مخالف للمواثيق والقوانين الدولية، وخاصة مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وأضاف البيان "القائد عبد الله أوجلان يمثل إرادة ملايين الكرد وغيرهم من المكونات التواقة إلى الحرية والعيش المشترك والسلام، وأن إجراءات محاكمة القائد بالأساس باطلة، وأن العزلة المفروضة عليه ومنع محاميه وأسرته من زيارته والاتصال به يخالف الاتفاقات والقوانين الدولية الخاصة بمعاملة السياسيين، خاصة أن القائد أوجلان شخص سياسي وليس شخصًا عاديًّا لأنه يمثل إرادة الملايين من الشعوب".

وناشد البيان في نهايته "مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التدخل السريع وإجبار الدولة التركية على إطلاق سراح القائد عبدالله أوجلان، وإلزام الحكومة التركية بتطبيق القوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، استنادًا إلى المادة 10 من الدستور التركي لعام ۱۹۸۲م، بشأن إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان".

ويذكر أن المجلس العام لمدينة الرقة يعتبر الهيكلية العليا التي تتبع له كافة المجالس المحلية ودور الشعب في الرقة.

(خ ج/م)

ANHA