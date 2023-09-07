أهالي الرقة يشيّعون جثمان عضو قوى الأمن الداخلي حسين المحمد

تجمّع أهالي مدينة الرقة وريفها وأعضاء قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية والمؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية اليوم، في مزار الشهداء في مزرعة الحكومية؛ لتشييع جثمان الشهيد في قوى الأمن الداخلي حسين حسن المحمد، إلى مثواه الأخير.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تزامن مع تقديم عرض عسكري من قبل قوى الأمن الداخلي، ثم ألقى عضو قوى الأمن الداخلي في بلدة عين عيسى، عبد الحي الحسن، كلمة قال فيها: "باسم قوى الأمن الداخلي في مقاطعة الفرات عين عيسى نزفّ اليوم الشهيد حسين المحمد لينضم إلى قافلة الشهداء، تعجز الكلمات أمام عظمة الشهيد، رحل من كان فينا كبيراً بأخلاقه رحل قبله رفاق تركوا فينا أثراً كبيراً ونحن قوى الأمن الداخلي في عين عيسى نعزي أنفسنا بفقدان رفيقنا الشهيد حسين ونعاهد شعبنا وأهلنا بالحفاظ على ثورة الحرية والكرامة".

ثم ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل شهداء في ناحية عين عيسى، من قبل عضوة المجلس، نورا العبد، قالت فيها: "باسم مجلس عوائل الشهداء وأمهات وزوجات الشهداء نعزي أنفسنا وأهل الشهيد، الشهداء ضحوا بأغلى ما يملكون لذا نجدد عهدنا ووعدنا أن نبقى على دربهم وسنحافظ على قيمهم وأن نكمل الدرب حتى النصر".

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهادة، وسلمت لذوي الشهيد حسين حسن المحمد، ليوارى جثمانه الثرى وسط زغاريد الأمهات وترديد "بالروح بالدم نفديك يا شهيد".

(م خ/خ)

ANHA