أهالي الرقة يشيعون جثمان شهيد في صفوف قسد

وحضر مراسم التشييع قياديون في قوات سوريا الديمقراطية وإداريون وأعضاء في مجلس عوائل الشهداء وشيوخ ووجهاء العشائر ومؤسسة جرحى الحرب في قوات سوريا الديمقراطية.

انطلق موكب التشييع من مدينة الرقة إلى مزار الشهداء في قرية الحكومية شمال المدينة.

في المزار توقف المشيعون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ليبدأ بعدها عرض عسكري قدمه مقاتلون في قوات سوريا الديمقراطية.

القيادية في مجلس الرقة العسكري إيمان المحمد ترحمت في كلمة ألقتها خلال المراسم على الشهداء، وقالت نعزي أنفسنا ونعزي ذوي الشهيد ابراهيم، الشهيد ابراهيم الذي انضم إلى قوات سوريا الديمقراطية في عام 2018 أي عندما كنا نحارب الارهاب وأصيب في أحد المعارك ولكن إصابته لم تثنيه عن واجبه المقدس".

وأضافت "ومن هنا ومن هذا المكان المقدس نشيع اليوم جثمانه الطاهر ليلتحق بقافلة شهدائنا الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن".

باسم مجلس عوائل الشهداء، قال مطر الشخل "الشهيد هو الانسان العظيم الذي عاهد فصدق وقاتل العدو واستشهد وعاهد من أجل تحرير حريتنا واستقرارنا".

بعد قراءة وثيقة الشهادة وتسليمها لذويه، أدى المشيعون صلاة الجنازة ليوارى جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي الشهداء.

(م خ/م)

ANHA