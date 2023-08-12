أهالي الرقة يشيعون جثمان الشهيد موسى الحماد إلى مثواه الأخير

وشارك في مراسم التشيع قوات سوريا الديمقراطية ومجلس الرقة العسكري وشيوخ ووجهاء العشائر والأحزاب السياسية والادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وتجمع نساء زنوبيا والمجالس والكومينات.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاها عرض عسكري قدمه مقاتلو مجلس الرقة العسكري. ومن ثم ألقى عضو مجلس الرقة العسكري أحمد الأحمد كلمة قال فيها "بزغاريد الفرح والنصر ودعنا شهدائنا الغالين على قلوبنا جميعاً فقد سطروا بدمائهم الزكية أروع ملاحم البطولة والفداء من أجل هذا الوطن".

وأضاف الأحمد "الشهيد ليس من يحمله الكفن وليست قصة يسجلها التاريخ ويرويها الزمن بل هو الرجل الاسطورة الذي استشهد لكي يعيش شعبنا في شمال وشرق سوريا بالحرية والأمان وكما قال القائد عبدالله أوجلان (أرضاً لم ندفع دماً من أجلها لا نستطيع أن نحميها إلا بالتضحية والفداء)".

واختتم الأحمد كلمته بالقول "باسم الرفاق والرفيقات في مجلس الرقة العسكري نعزي أنفسنا ونعزي ذوي الشهيد موسى. ومن هذا المكان المقدس نعاهد شهدائنا بالسير على خطاهم حتى تحقيق النصر".

وأيضاً القيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء ألقاها الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في الرقة أحمد الحمود والذي قال "من هنا من مزار الشهداء، لا نقول نعزي بل نهنئ موسى وننحني اجلالاً لعظمة شهدائنا الأبرار".

وأضاف الحمود "ونقول لكل من يريد النيل من مشروعنا لن يثنى من عزيمتنا رصاص حقدكم وطائراتكم وسنبني مشروعنا بدمائنا وبعزيمتنا وبفكر القائد عبدالله أوجلان بالدفاع عن مشروع الأمة الديمقراطية والادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ونحن على ارضنا أمام شعبنا سيكتب التاريخ أننا انتصرنا بفكر القائد عبدالله أوجلان وتضحيات شهدائنا الأبطال".

واختتمت المراسم بقراءة وثيقة الشهادة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهاء ناديا الأحمد ليواري جثمانه الثرى إلى مثواه الأخير.

(م خ/ك)

ANHA