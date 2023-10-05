أهالي الرقة ينددون بهجمات الاحتلال التركي ويشددون على حماية المكتسبات

خرج أهالي مدينة الرقة مساء اليوم في تظاهرة حاشدة شجبوا من خلالها تصعيد الاحتلال التركي هجماته على شمال وشرق سوريا.

انطلقت التظاهرة من أمام مبنى المجلس العام باتجاه ساحة الإطفائية وسط ترديد المشاركين "لا لاحتلال التركي"، "يسقط الفاشي أردوغان"، "كلنا قوات سوريا الديمقراطية عاشت قوات سوريا الديمقراطية".

ولدى وصول التظاهرة إلى ساحة الإطفائية وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم ألقت عضوة شبيبة الثورية السورية بيريتان محمد كلمة، استنكرت فيها هجمات الاحتلال التركي على المنطقة

وأكدت أن "هذه الهجمات تأتي بعد تهديدات علنية من قبل دولة الاحتلال التركي بناء على ادعاءات وتهم باطلة بهدف شرعنة احتلالها وتبريرها لما يحصل داخل تركيا على إثر التفجير الذي حصل في أنقرة".

ولفتت "دون شك هذا العدوان واستهداف المواطنين والمنشآت الخدمية جريمة حرب واضحة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".

وشددت "حان الوقّت للحد من العدوان التركي وضرورة الخروج بمواقف واضحة من قبل القوى الدولية".

ودعت مكونات شمال وشرق سوريا إلى ضرورة التكاتف والإصرار على خيار المقاومة والنضال في سبيل حماية مناطقهم والمحافظة على مكاسب شعبنا".

(م خ/ف)

ANHA