أهالي الرقة يختتمون احتفالية الذكرى الرابعة لتحرير مدينتهم بفقرات فنية وغنائية

ونظمت الاحتفالية في الملعب الأسود وسط مدينة الرقة شارك فيها الآلاف من أهالي الرقة والعديد من أهالي مناطق شمال وشرق سوريا.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت تلاها عرض عسكري قدمه مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية، تلاه العديد من الكلمات ومنها كلمة باسم مجلس الرقة المدني، وكلمة باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حزب سوريا المستقبل، تجمع نساء زنوبيا، قوات سوريا الديمقراطية.

الكلمات بمجملها أشادت بدور أبطال قوات سوريا الديمقراطية في تحرير مدينة الرقة، وترحمت على شهداء قوات سوريا الديمقراطية.

وأكدت الكلمات أن تعنت حكومة دمشق في الحوار واتخاذها الحل العسكري للأزمة السورية هو ما أطال أمد الأزمة السورية إلى اليوم بالإضافة إلى القرارات الدولية التي تصب في مصلحة حل الأزمة ولم ولن يستفيد منها الشعب السوري بشكل عام.

واختتمت الاحتفالية بفقرات غنائية وفنية تراثية متنوعة قدمتها فرق الرقة والطبقة للتراث الشعبي.

(خ ج-أع/ل)

ANHA