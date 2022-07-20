أهالي الرقة يحيون ذكرى ثورة 19 تموز ضمن احتفالية حاشدة

بمشاركة الآلاف من أهالي الرقة والمؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية وشيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة ومسؤولين في الإدارة الذاتية أحيا أهالي الرقة الذكرى العاشرة لثورة 19 تموز، وذلك في ملعب الرقة البلدي وسط مدينة الرقة، وزين الملعب بصور الشهداء وأعلام قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية وصور القائد عبدالله أوجلان.

بدأت الاحتفالية التي انطلقت الساعة الخامسة مساءً بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلاها كلمة مجلس الرقة المدني ألقاها الرئيس المشترك للمجلس الشيخ محمد نور الذيب والذي هنأ في البداية شعوب شمال وشرق سوريا بهذه "الذكرى العظيمة, التي رسخت مبدأ أخوة الشعوب والتعايش المشترك وجعل هذه المنطقة نواة للحرية".

وأضاف الذيب:" إننا اليوم نعيش في عام ثورة 19 تموز العاشر والتي انطلقت من عفرين وكوباني والجزيرة لترسخ مبدأ الإدارة الذاتية وأهدافها".

وأشار الذيب" إن هذا المشروع وهذه الثورة بمثابة حل قطعي لحل الأزمة السورية التي طال عمرها على الشعب السوري وأنهكته طيلة هذه الفترة دون أن يتدخل أحد لحل هذه الأزمة. ولكن من هذا المشروع نستطيع أن نقول للشعب السوري إنه هو السبيل لحل أزمتنا وعلينا أن نعمل على مبدأ هذه الثورة".

وعاهد محمد نور الذيب في ختام كلمته شهداء شمال وشرق سوريا على السير على دربهم وإكمال مسيرة هذا المشروع وهذه الثورة "وبناء بلد آمن يعبر فيه أبناؤه عن حريتهم والمحافظة على كرامة هذا البلد".

كما ألقيت كلمة باسم مجلس الرقة العسكري من قبل القيادي فيصل السالم والذي قال : "من روح ثورة 19 تموز انبثقت قوات سوريا الديمقراطية لتكون جديرة بالشهادة لأجل الكرامة وجديرة بالانتصار للحرية وأخوة الشعوب".

وأضاف السالم:" إننا اليوم أمام كل هذه التحديات والمواجهات التي تمارس على هذه المنطقة من اقتصادية وسياسية وعسكرية واجتماعية نؤكد انتصارنا وسننتصر بمقاومتنا وإرادتنا وإيماننا الراسخ الذي سيحدد كيف نكون وكيف نعيش".

وتابع فيصل السالم قائلاً :" إننا نوجه رسالة لأردوغان ومرتزقته ونقول: ماضون في مشروع الأمة الديمقراطية حتى آخر قطرة دم في كل فرد منا وإن عقارب الساعة لن تعود إلى الخلف".

وبدورها قالت العضوة في مجلس عوائل الشهداء في الرقة ابتسام الأحمد إن ثوة 19 تموز وسام فخر على صدر كل الشرفاء في شمال وشرق سوريا , "فقد كانت هذه الثورة ثورة المرأة والرجل وأحرزت انتصارات كبيرة حيث كانت جنباً إلى جنب مع الرجال في خنادق القتال".

كما ألقيت كلمة باسم تجمع نساء زنوبيا ألقتها الإدارية سوسن الخلف والتي باركت وهنأت حلول الذكرى العاشرة لثورة 19 تموز, وقالت: "في هذا اليوم يجب أن نتخذ مواقف مشرفة من ذلك الدم الطاهر الذي أريق على هذه الأرض من أجل الحرية وأن ننعم بالسلام والكرامة".

وأشارت سوسن الخلف" إن هذه الثورة انطلقت من كوباني لتضم جميع مناطق شمال وشرق سوريا. وأدركت شعوب المنطقة أن هذه الثوة ليست مثل بقية الثورات الكلاسيكية والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم أو الحكومة نفسها وجلب أشخاص آخرين".

وعاهدت الكلمات "شهداء وشهيدات أبناء شمال وشرق سوريا على إكمال ثورة 19 تموز ومشروع الأمة الديمقراطية والدفاع عن هذه الأرض مثلما حرروها".

وبعد انتهاء الكلمات قدمت عدة عروض فنية وغنائية تراثية تحاكي تراث وتقاليد أهالي المنطقة وتمجد ثورة 19 تموز من قبل فنانين من الرقة وفرق المركز الثقافي.

(أع/ك)

ANHA