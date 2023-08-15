أهالي الرقة يحتفلون بعيد الانبعاث 15 آب

حضر الاحتفالية أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي، وأعضاء مجلس عوائل الشهداء، والمؤسسات المدنية، والعسكرية، وأعضاء من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعدها أشعلت أمهات الشهداء شعلة عيد الانبعاث 15 آب.

وألقى الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جهاد حسن، كلمة، قال فيها: "قفزة 15 آب ليست يوماً كما الأيام التي تذكر، هو يوم سطر فيه تاريخ الشعب الكردي وتحدى الفاشية التركية والدكتاتورية والاستعمارية".

واختتم جهاد حسن كلمته بالقول: "عندما نستذكر قفزة 15 آب علينا أن نتيقن أنها ميراث الحضارة، ميراث الحفاظ على القيم الشرق أوسطية، ميراث المقاومة في وجه العبودية والذل والإهانة".

وألقيت كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي، ألقاها عضو الحزب، عز الدين شيخي، الذي بارك قفزة 15 آب، وقال: " بانطلاق أول طلقة من سلاح الشهيد معصوم قور قماز أحيت هذه الشعوب في المنطقة، وجميع الشعوب الموجودة في منطقة الشرق الأوسط".

وتخلل الاحتفالية إلقاء قصائد شعرية باللغتين الكردية والعربية، وعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الشعبية.

(م خ)

ANHA