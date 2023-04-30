أهالي الرقة يحتفلون بعيد العمال العالمي

نظمت منظمات المجتمع المدني في مدينة الرقة، اليوم، احتفالية بمناسبة عيد العمال، في صالة التاج في الطرف الجنوبي من مدينة الرقة.

وحضر الاحتفالية التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، أعضاء من المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية وعضوات من تجمع نساء زنوبيا.

تلاها كلمة الناطقة باسم مكتب الاقتصاد في تجمع نساء زنوبيا، جيهان محمد، التي باركت فيها الأول من أيار على كل العمال في شمال وشرق سوريا والعالم.

وأضافت: "واجبنا أن نقدر جهود العمال ونشجعهم لبذل المزيد من الجهد لنرتقي باقتصاد بلدنا".

وتابعت جيهان محمد: "بسواعد العمال الذين شيدوا وأسسوا وتحملوا حر الصيف وبرد الشتاء سيطورون المجتمع رغم ما تعرضوا له من ضغوطات وحروب وتهجير إلا أنهم واجهوا كل التحديات من أجل اقتصاد المجتمع وتأمين قوت أسرهم".

واختتمت الاحتفالية بقراءة بيان باسم اتحاد الكادحين في الرقة، من قبل الرئيس المشترك للاتحاد، ضاهر العبد الله، هنأ في مستهله العمال والقائد عبد الله أوجلان بهذه المناسبة.

وأكد البيان أن العمال هم الركيزة الأساسية في المجتمع لأنهم يبذلون جهوداً وعطاءً في سبيل خدمة الوطن والمواطنين.

وأضاف البيان "سيكون شعار العام القادم العمل ثم العمل من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

(أم/خ)

ANHA