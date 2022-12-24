أهالي الرقة ودير الزور يطالبون بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

في سياق ردود الفعل الرافضة والمنددة بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، خرج أهالي بلدة حزيمة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في ريف الرقة الشمالي أمام المجلس العام في بلدة حزيمة، حاملين يافطات كتب عليها "ندين ونستنكر الهجوم الفاشي التركي في باريس ضد الشعب الكردي"، "نطالب بالحرية القائد الجسدية".

انطلقت المظاهرة من أمام مجلس حزيمة، مرددين هتافات منددة بالاحتلال "يسقط الاحتلال التركي"، "يعيش القائد أوجلان"، "لا للاحتلال التركي".

ولدى وصول المتظاهرين إلى الطريق العام، وقفوا دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعدها الرئيس المشترك لمجلس الكالطة في ريف الرقة الشمالي، بياناً إلى الرأي العام، جاء في مستهله:

"نطالب جميع منظمات حقوق الإنسان ودول العالم بحرية القائد أوجلان الجسدية، إذ أن العزلة المفروضة عليه مستمرة منذ بدء المؤامرة الدولية في 15 شباط 1999، ومنذ شهر آذار عام 2021، لم ترد أي معلومات عن وضع القائد الصحي، ويتقدم محاموه بطلبات اللقاء به مرتين في الأسبوع، لكن جميع الطلبات تترك دون رد".

مؤكداً "أن نضالنا ومقاومتنا مستمرة حتى تحقيق حرية القائد أوجلان الجسدية، ولن نتراجع عن مبادئنا وبقوة إرادتنا وبروح ونضال شهدائنا سنحرر أرضنا من أي معتدٍ وغازٍ".

وفي السياق ذاته، خرج أهالي ريف الرقة الشرقي في مظاهرة، انطلقت من أمام مبنى المجلس العام باتجاه مركز المدينة.

وبعد وقوفهم دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، قرأ عضو مجلس حزب سوريا المستقبل في بلدة الكرامة، إبراهيم الهندي، بياناً إلى الرأي العام؛ جاء في مستهله:

"إن القائد عبد الله أوجلان هو عظيم هذا العصر، وان العزلة المشددة بحقه هي عار بحق القوانين الدولية ومبادئ العدل الإنساني التي تكفل حرية التعبير والكرامة".

دير الزور

بدورهم، خرج أهالي ريف دير الزور الشرقي في مظاهرة، انطلقت من أمام مجلس المنطقة الشرقي إلى طريق مدينة هجين العام، حاملين صور القائد أوجلان ويافطات كتب عليها "لا لإرهاب أردوغان"، ولدى وصولهم إلى طريق هجين العام، وقفوا دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى نائب رئيس مجلس المنطقة الشرقية، صلاح السلمان، بياناً، جاء فيه: "نحن شعب دير الزور وشيوخ ووجهاء ومثقفو الخط الشرقي، ندين ونستنكر الصمت الدولي اتجاه ما تقوم به الدولة التركية الهمجية، من قتل وتهجير وتغيير ديمغرافي دون تمييز بين كردي وعربي وأرمني وآشوري ومسيحي، وذلك لإفشال مشروع الأمة الديمقراطية وتحقيق المزيد من المكاسب السياسية على حساب شعبنا في شمال وشرق سوريا".

وطالب البيان "العالم الحر ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة فك العزلة المفروضة على القائد الأممي أوجلان دون تأخير؛ لأن اعتقاله جريمة ضد حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الشعوب".

وأدان "الصمت الدولي اتجاه ما تقوم به حكومة دمشق من فرضها الحصارعلى مناطق الشهباء والشيخ مقصود وتجويع وتشريد أهلها"، محملاً "القوى الدولية المسؤولية؛ اتجاه ما تقوم به حكومة دمشق".

وطالب البيان "بفرض حظر طيران على شعبنا في شمال وشرق سوريا والوقوف في وجه الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي ضد شعبنا بكافة مكوناته".

(كروب/ ل م)

ANHA