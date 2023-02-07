أهالي الرقة والطبقة ومؤسساتها يتخذون إجراءات لمساعدات المتضررين من الزلزال

إجراءات لجنة الإدارة المحلية والبلديات في الطبقة والرقة، جاءت تلبيةً لنداءات استغاثة لطلبة الجامعات الموجودين في مدينة حلب، لنقلهم إلى مدنهم في مناطق شمال وشرق سوريا، بعد الزلزال الذي تأثر به معظم أنحاء البلاد.

وأوضح الرئيس المشترك للجنة الإدارة المحلية والبلديات في الطبقة، عبد الحميد العبدولي، أن "صباح اليوم الثلاثاء انطلقت 4 بولمانات، وعدد كبير من السرافيس اتجاه مدينة حلب؛ لنقل الأهالي الموجودين في حلب؛ سواء من الطبقة أو من أي مدن في شمال وشرق سوريا، مجاناً".

ونصبت الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة إلى جانب عدد من المبادرات الشعبية، أمس الإثنين 5 خيم ومراكز للإيواء في مدينة الطبقة؛ تحسباً لأي طارئ.

وتوزعت الخيم في الحي الأول؛ داخل الحديقة، الحي الثاني؛ مقابل مدرسة ميسلون، الحي الثالث؛ في مدينة الملاهي، حي المقاسم؛ خلف مبنى الترافيك، بالإضافة إلى صالة مسجد مصعب بن عمير في الحي الأول، وصالة مسجد حذيفة بن اليمان في الحي الثالث.

وزُودت هذه الخيم بجميع المستلزمات الضرورية من مازوت ومدافئ وبطانيات وإسفنج إلى جانب فرش أرضيتها بشكلٍ كامل.

كما ونصب مجلس الرقة المدني، وبمبادرة من أهالي الرقة، خيم ضمن الحدائق والملاعب والساحات البعيدة عن الأبنية الطابقية.

وتوزعت الخيم على الشكل التالي؛ في الحديقة المرورية 8 خيم، في حديقة البستان، خيمتان، في حي الثكنة ضمن الحدائق الفرعية 3خيم، وخيمة عند دوار "أمن الدولة" سابقاً، وفي ساحة المجلس العام 3 خيم، بالإضافة إلى العشرات من الخيم الصغيرة التي قُدمت من قبل أهالي الرقة.

وقدم مجلس الرقة المدني بالتعاون مع أهالي الرقة، مادة المازوت والطعام لكل الأهالي الذي مكثوا في الخيم، مساء أمس، بالإضافة إلى فرش الخيم وتأمين كافة الاحتياجات للأهالي.

وقال المواطن، أحمد الغانم، " نتقدم بجزيل الشكر لمجلس الرقة المدني، ولأهالي الرقة على مساعدتهم للأهالي في الخيم".

وأوضح: "إن هذه المبادرة بين الأهالي ومجلس الرقة المدني؛ تعبر عن مدى تعاون الأهالي وتكاتفهم مع بعضهم البعض".

واستجابة لنداء الطلبة والأهالي المقيمين في مدينة حلب؛ أرسل اتحاد السائقين في منظمات المجتمع المدني 7بولمانات وأكثر من 20ميكرو باص"سرافيس"، إلى مدينة حلب، صباح اليوم، لنقل المواطنين الموجودين في حلب إلى مدينة الرقة ومدن شمال وشرق سوريا".

وحسب ما أفاد الرئيس المشترك لاتحاد السائقين في الرقة، حسن الخابور، "أن هناك عدد من شركات النقل في الرقة تبرعت وبالمجان؛ لنقل الأهالي والطلبة".

وبّين الخابور "قمنا بتقديم المازوت للبولمانات والسرافيس؛ لتخفيف العبء عن كاهل سائقيها".

والجدير بالذكر، بأن فرق الإسعاف والطوارئ في مدينتي الطبقة والرقة على جاهزية تامة وعلى مدار 24ساعة في المدن وأريافها في حال حدوث انهيار بأي مبنى أو منزل.

(أ ع-ع ص/خ)

ANHA