أهالي الرقة والطبقة ودير الزور خلال مظاهرات: عفرين ستبقى لأهلها

تصادف السنوية الخامسة لاحتلال دولة الاحتلال التركي لمدينة عفرين اليوم، بعد 58 يوماً من المقاومة والنضال.

في هذا الصدد، شهدت مدينة الرقة والطبقة وريفي دير الزور الشرقي والغربي مظاهرات، أكد خلالها المشاركون على ضرورة توحيد الصفوف؛ لتحرير عفرين من المحتل التركي.

الطبقة

تجمّع الأهالي وشيوخ ووجهاء عشائر الطبقة وذوو الشهداء وأمهات السلام، وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية، وحزب سوريا المستقبل، ومكتب تجمّع نساء زنوبيا، في ساحة الحي الأول للمشاركة في المظاهرة، حاملين يافطات كتب عليها "تحرير عفرين سيكون موعداً لنهاية الاحتلال"، "لا للاحتلال التركي"، "لا لقتل أطفالنا في عفرين".

انطلقت المظاهرة من الساحة صوب دوار ميسلون في الحي الثاني، مرددين شعارات تشيد بمقاومة عفرين وتندد بالاحتلال التركي، كـ "عاشت مقاومة عفرين"، و "لا للاحتلال التركي"، و "تسقط الفاشية التركية".

لدى وصولهم إلى الدوار، وقف المتظاهرون دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى شيخ قبيلة الولدة، حامد الفرج، كلمة قال فيها: "نقف اليوم تنديداً باحتلال مدينة عفرين الغالية التي دُنّست أرضها الطاهرة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها منذ 5 سنوات".

وعاهد "إننا قادمون يا أهل عفرين ولن ندع الاحتلال التركي يعيث الخراب فيها، وسنرد زيتونها المغتصب".

الرقة

كما خرج أهالي الرقة، وأعضاء المؤسسات المدنية وشيوخ ووجهاء العشائر، وعضوات من تجمع نساء زنوبيا والأحزاب السياسية، في مظاهرة تحت شعار "بتكاتفنا ومقاومتنا سنجعل عفرين مقبرة للمحتل، لا للاحتلال التركي، نحن عوائل الشهداء نرفض تقسيم عفرين والأراضي السورية".

انطلقت المظاهرة من أمام مبنى المجلس العام وصولاً إلى ساحة الإطفائية، ولدى الوصول وقف المشاركون دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، تحدث بعده الرئيس المشترك لمجلس الرقة العسكري، فيصل السالم الذي أكد في مستهل حديثه "خمسة أعوام من القتل والتهجير والخطف والابتزاز والتدمير وسرقة آثار عفرين وقطع أشجارها للنيل من إرادة أهلنا في عفرين والعمل على تغيير ديمغرافيتها وطمس هوية سكانها الأصليين وهذا هو النهج الطوراني الشوفيني لدولة الاحتلال التركي".

أكد السالم "عفرين لأهلها وستبقى، ونعاهد بتحريرها وتحرير كل شبر من أرضنا من الاحتلال التركي الغاصب".

بدوره، أكد الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني، الشيخ محمد نور الذيب أن "مدينة عفرين؛ مدينة السلام مدينة الزيتون جزء عزيز من الجغرافية السورية التي احتلت عام 2018 "، مشدداً "ستبقى عفرين مدينة الأصالة".

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات، "عاشت مقاومة عفرين"، "عاشت مقاومة المرأة العفرينية"، "لا للاحتلال التركي"، "يسقط يسقط أردوغان".

ريف دير الزور الغربي

كما خرج أهالي ريف دير الزور الغربي في مظاهرة، انطلقت من دوار بلدة الكسرة، صوب مبنى مجلس المنطقة الغربية، حاملين يافطات كتب عليها "شريان قلب المرأة العفرينية في جذور أشجار الزيتون"، ورفعوا أعلام قوات سوريا الديمقراطية، وصور القائد عبد الله أوجلان.

لدى وصولهم وقف المشاركون دقيقة صمت؛ إجلالًا لأرواح الشهداء، ثم قرأت الرئيسة المشتركة لمجلس المنطقة الغربية في ريف دير الزور، شيماء الشيخ، بياناً.

وأكد البيان "ماضون على درب الثورة والنضال والمقاومة حتى تحرير كل شبر مغتصب من تراب سوريا الطاهرة...".

واختتم البيان "نعاهد أهلنا بالبقاء على نهج المقاومة والنضال حتى تحقيق تطلعات شعبنا ونتمنى النصر لإدارتنا ومشروعها الوطني".

ريف دير الزور الشرقي

وفي ريف دير الزور الشرقي، تجمع المئات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية وشيوخ ووجهاء العشائر أمام مجلس المنطقة الشرقية، للمشاركة في مظاهرة وهم حاملون أغصان الزيتون وصور أطفال عفرين الذين استشهدوا أثناء القصف التركي على عفرين.

وانطلقت المظاهرة من أمام مجلس المنطقة الشرقية لتجوب الشارع الرئيسي في بلدة هجين، وسط هتافات مناهضة للاحتلال، منها "لا للاحتلال التركي، يسقط الإجرام التركي".

وبعد الوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء قرأ عضو مجلس المنطقة الشرقية بدير الزور، صلاح السلمان، بيان للرأي العام، جاء فيه:

"في الذكرى الخامسة لاحتلال عفرين من قبل الاحتلال العثماني الجديد فإننا في شمال شرق سوريا ودير الزور بشكل خاص ندين ونستنكر الاحتلال التركي على أرضنا وشعبنا في شمال شرق سوريا".

وأكد البيان "على المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته تجاه جرائم وهجمات دولة الاحتلال التركي البربرية على شمال وشرق سوريا"، معاهداً "لن نفرط بتضحيات أبنائنا الشهداء".

(كروب/خ)

ANHA