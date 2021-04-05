أهالي الرقّة خلال احتفاليتين: فكر القائد طريقنا إلى الحرية

هذا وتستمر الفعاليات في مدينة الرقة، احتفالًا بميلاد القائد عبدالله أوجلان الذي يُصادف الرابع من نيسان عام 1949.

وفي هذا الإطار، أقام المجلس العام لمدينة الرقة احتفالية في صالة التاج الواقعة وسط المدينة، حضرها حشد من أهالي المدينة، وممثّلو مجلس الرقة المدني والتشريعي وإدارة المرأة في الرقة، بالإضافة إلى أعضاء المجلس العام.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ألقيت كلمة باسم المجلس العام في المدينة، ألقاها العضو جمعة الجاسم، وقال فيها: إنّ "القائد عبدالله أوجلان عظيم قدّس المرأة وناضل لتحريرها".

داعيًا الشعوب إلى النضال، من أجل الدفاع عن القائد الذي "حمل فكرًا حارب به كافة الأنظمة السلطوية والاستبدادية"، مؤكّدًا على ضرورة إنهاء الإساءة الجسدية المفروضة على القائد عبدالله أوجلان.

ثم ألقت عضوة إدارة المرأة في الرقة، مريم إبراهيم، كلمة قالت فيها: "إنّ تركيا وأتباعها لا يعلمون أنّ فكر القائد قد تغلغل فينا، وكل فرد منّا هو أوجلان".

مشددةً على أنّ فكره "أصبح طريقنا إلى الحرية والعدل والمساواة والعيش المشترك"، مُضيفة ً : "بسجنه لن يستطيعوا حجب الفكر الذي ارتوت به شعوب المنطقة المتعطّشة للحرية"، لتختتم الفعالية بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة القائد عبدالله أوجلان.

إلى ذلك، نظّم مجلس عوائل الشهداء، احتفالية لأطفال الشهداء، حضرها العشرات من عوائل الشهداء وأطفالهم في الرقة وريفها، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الرقة المدني.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم ألقت عضوة مكتب زوجات الشهداء التابع لمجلس عوائل الشهداء في الرقة، حنان مصطفى، التي رحبت بالحضور، كلمة أشارت فيها إلى الدور الكبير الذي قدّمه الشهداء من أجل حرية شعبنا.

وقالت: "إنّ ميلاد القائد هو ميلاد أخوة الشعوب، والتعايش المشترك بين جميع مكونات شمال وشرق سوريا, وإنّ شهدائنا حرّروا هذه الأرض بفكر القائد عبدالله أوجلان".

وبدورها باركت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في الرقة، شمس الصالح "هذا اليوم العظيم حيث كرّس قائدنا العظيم فكره من أجل تحرير الإنسانية من الظلم والعبودية"، لتختتم الاحتفالية بتقديم مجلس عوائل الشهداء الهدايا لأطفال الشهداء.

(كروب)

ANHA