أهالي القرى المجاورة للمناطق المحتلّة: هذه أرضنا ولن نتركها لأحد

مع استمرار هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، تعرّضت يوم أمس قرية دردارة الواقعة شمالي ناحية تل تمر على طريق ناحية زركان لقصف عنيف بالمدفعية الثّقيلة وقذائف الهاون.

الهجمات التركية المستمرّة تسبّبت بحالة من السّخط لدى أهالي المنطقة، وقال عدد من المدنيين: "الاحتلال التركي ومرتزقته دمّروا حياتنا وسلبوا منّا الأمن والأمان".

وقال ناصر الفارس: "قصف الاحتلال التركي ومرتزقته القرية قرابة الساعة التاسعة مساءً، ولم تكن هناك إصابات بيننا، إنّما كان هناك حالة نزوح لسكّان القرية إلى المناطق الآمنة".

وأضاف "بالنسبة لنا كان هذا العام مأساوياً نتيجة القصف المتكرّر على القرية، ليس قريتنا فقط، فالقرى الواقعة على خطوط التّماس بين ناحيتي تل تمر وزركان دائماً تتعرّض للقصف".

ويقول الفارس ومظاهر الغضب بادية على وجهه مترافقة بنبرة صوت غاضبة: "كيف للاحتلال أن يحرّر مناطقنا وهو بات يمنعنا من زراعة أراضينا ويمنعنا من العيش بأمان، هذه أرضنا ولن نتركها لأحد".

من جانبها، قالت زهرة العليوي: "تعرّضنا لقصف عنيف يوم أمس، من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، وعلى أثرها خرجنا من منازلنا وسط خوف كبير لدى الأطفال".

وأردفت "الاحتلال التركي قام بتدمير حياتنا، وبات يستهدف كلّ شيء غير مبالٍ بالأطفال وكبار السن".

وقال زهرة العليوي في نهاية حديثها: "الاحتلال التركي ومرتزقته ليس لديهم إنسانية، انتهاكاتهم بحقّ المدنيين لا توصف".

وتجدر الإشارة إلى أنّ "الضّامن" الروسي وقوات حكومة دمشق لا تقوم بالردّ على أيّ استهداف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، ويصرّون على موقف المتفرّج من الهجمات.

(هـ ن)

ANHA