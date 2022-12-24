أهالي المنطقة الجنوبية في الحسكة ينددون بمجزرة باريس الثانية

وتجمع الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في ساحة مجلس ناحية الشدادي، حاملين أعلام قوات سوريا الديمقراطية وصور القائد عبدالله أوجلان ويافطات تحمل عبارات منددة بالمجزرة.

وخرجت التظاهرة في شوارع الناحية لتصل إلى ساحة الشبيبة الثورية.

وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها بيان ألقاه عضو مقاطعة الحسكة عبد القادر شعبان باسم مجالس المنطقة الجنوبية في الحسكة

البيان أكد أن مجزرة باريس الثانية التي راح ضحيتها 3 من أفراد الجالية الكرديّة في العاصمة الفرنسيّة باريس وجرح عدد آخر ما هي إلا استمرار لمجزرة 9 كانون الثاني عام 2013 التي تمّ خلالها اغتيال الثوريّات الثلاث ساكينة جانسيز، ليلى شايلمز وفيدان دوغان. وأشار إلى أنّ حزبي العدالة والتنمية والحركة القوميّة وأجهزة الاستخبارات مسؤولون عن هذه المجزرة.

وأضاف "تعرّض مركز أحمد كايا الثقافي الكردي في باريس لهجوم، ما أسفر عن إصابة عددٍ من الكرد وفقدان عددٍ آخر لحياتهم. ونحن في مناطق ونواحي جنوبي الحسكة ندين هذا الهجوم الذي تم الترتيب له مسبقاً من قبل سلطة حزب العدالة والتنمية والحركة القومية، الواضح أنّه قد دُبّر من قبل سلطة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.

وتابع الشعبان "إنّ مجزرة الـ 9 من كانون الثاني عام 2013 قد ارتُكبت من قبل الدولة التركية وأجهزتها الاستخباراتيّة وفرنسا أخفت حقيقتها سابقاً وجاء الهجوم الثاني بالتزامن مع الذكرى السنوية لمجزرة عام 2013.

البيان تقدم بالعزاء لذوي الشهداء ودعا الشعوب للتكاتف والوقوف بصمود لتحقيق مشروع الأمة الديمقراطية.

(سـ)

ANHA