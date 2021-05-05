أهالي المعتقلين: يجب الانتفاض لمساندة المضربين عن الطعام داخل السجون التركية

تتواصل حملة الإضراب عن الطعام التي أطلقها المعتقلون السياسيون داخل السجون التركية، منذ 27 تشرين الثاني عام 2020، بهدف رفع العزلة المشددة عن القائد عبد الله أوجلان، وإنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون.

وفي هذا الخصوص، أجرى مراسل وكالتنا في حي الشيخ مقصود، لقاءات مع ذوي معتقليْن سياسييْن يشاركان في حملة الإضراب عن الطعام في السجون التركية.

والدة المعتقل السياسي كاميران بكر رشيد، فاطمة دويكو، قالت إن ابنها اعتقل منذ 28 عامًا، وخلال هذه السنوات نقلته السلطات التركية إلى عدة سجون في تركيا بطريقة تعسفية، والآن في سجن بولو.

وينحدر كاميران بكر رشيد من قرية حاج خليل التابعة لناحية راجو في مقاطعة عفرين المحتلة، واعتُقل منذ عام 1993 في تركيا، ومحتجز الآن في سجن بمدينة بولو الواقعة بين إسطنبول وأنقرة، ومشارك في حملة الإضراب عن الطعام.

وقالت فاطمة دويكو: "دخل ابني مع رفاقه حملة الإضراب عن الطعام منذ أكثر من 150 يومًا داخل السجن، نتيجة انتهاكات السلطات التركية بحقهم، ولإنهاء العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي".

'نحن نناضل من أجل حرية قائدنا وقضيتنا وهويتنا'

ولفتت إلى أن مقاومة المضربين عن الطعام لم تضعف أمام الانتهاكات التركية، وقالت: "يقاومون من أجل الوصول إلى حرية القائد أوجلان"، وأضافت: "نحن الكرد سنناضل من أجل حرية قائدنا وقضيتنا ولغتنا وهويتنا".

ونوّهت إلى أن الدولة التركية تشدد العزلة بهدف فرض سيطرتها على الشعب الكردي والقضاء على إرادتهم وإضعافهم، مضيفة: "لكن الشعب الكردي لن يكون عبدًا لأحد، وسيقاوم هذه الذهنية الفاشية بفكر وفلسفة القائد أوجلان".

وطالبت والدة المعتقل كميران، فاطمة دويكو، الشعب الكردي بالانتفاض لمساندة مقاومة السجون وتكثيف الفعاليات، "فبمقاومتهم سترفع العزلة وتتحقق حرية القائد أوجلان من سجن إمرالي".

مقاومة تاريخية

أما شقيقة المعتقل محمد رشيد رشو، آيتان رشو، فاستنكرت في بداية حديثها لوكالتنا العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان وانتهاكات السلطات التركية بحق المعتقلين السياسيين داخل السجون التركية.

وينحدر المعتقل محمد رشيد رشو من مقاطعة عفرين المحتلة، اعتقل منذ عام 2017 من قبل السلطات التركية وحُكم عليه بالسجن (36 عامًا)، بتهمة النشاط السياسي.

آيتان رشو أشارت إلى أن مقاومة المعتقلين السياسيين الذين يشاركون في حملة الإضراب عن الطعام تؤكد للشعب الكردي بأن مقاومتهم أقوى من سياسة الدولة التركية، موضحة أن "هذه المقاومة مقاومة تاريخية".

وانتقدت شقيقة المعتقل محمد رشو صمت منظمات حقوق الإنسان حيال ما يتعرض له المعتقلون السياسيون على يد السلطات التركية، وقالت: "ما تقوم بها تركيا انتهاك للقوانين الدولية، ويجب عليهم أن يلعبوا دورهم الإنساني والأخلاقي والإفراج عن المعتقلين".

وفي ختام حديثها، قالت إن هدف الدولة التركية من تشديد العزلة على القائد هو ضرب مشروع الأمة الديمقراطية الذي لا يخدم مصالح تركيا لأنه يمثل جميع الشعوب الشرق الأوسط.

(س ر)

ANHA