أهالي الكرامة يشيّعون جثمان الشهيدة سهام الشنان إلى مثواها الأخير

واستشهدت الشهيدة سهام الشنان بعد استهداف مرتزقة داعش بعدد من العبوات الناسفة موكب تشييع شهيد من قوى الأمن الداخلي الجمعة الماضية، في بلدة الكرامة شرق الرقة.

هذا وبدأت مراسيم تشييع الشهيدة سهام الشنان بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، ثم تقديم قوى الأمن الداخلي عرض عسكري بحضور القيادة العامَّة للقوى في الرقة، وعدد من ممثلي الإدارات المدنيَّة والمؤسسات العسكريَّة.

كما ألقيت كلمة باسم الإدارة العامَّة لقوى الأمن الداخلي- المرأة، ألقتها سيفان رقة، التي عزّت بالشهيدة وجميع الشهداء، وأكدت على مكانة الشهداء وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على أمن الشعب.

مبيّنة أن "المتربصين والأعداء هدفهم النيل من إرادة المرأة الحرّة"، وأكدت السير وفق فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

ليقدم بعد ذلك مجلس عوائل الشهداء في الرقة وثيقة الشهادة لعائلة الشهيدة سهام الشنان، ومن بعدها تأدية صلاة الجنازة.

ثم حُمِلَ جثمان الشهيدة على الأكتاف ليواري الثرى في مزار الشهداء في بلدة الجديدات شرق الرقة.

(أع)

ANHA