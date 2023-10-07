أهالي الجزيرة يتوجّهون إلى مقر التحالف الدولي

وتجمّع الأهالي القادمون من نواحي جل آغا، رميلان، كركي لكي وديرك في ساحة الشهيد خبات في ناحية كركي لكي، حيث أدلوا هناك ببيانٍ صحفي.

وقرئ البيان من قبل عضو مكتب الطاقة في إقليم الجزيرة، عبد العزيز يوسف، وأدان فيه هجمات دولة الاحتلال التركي، واصفاً إياها بالهجمات الإرهابيّة وقال: "هذا العمل الجبان يعبّر عن النهج الإجرامي الذي يستهدف استقرار أهالي المنطقة وحياتهم".

ودعا عبد العزيز يوسف، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتحالف الدولي ضدّ داعش، إلى إيقاف هذه الممارسات والأعمال الإرهابيّة فوراً وإغلاق المجال الجوّي لشمال وشرق سوريا.

وبعد البيان، توجّه الأهالي إلى مقر التحالف الدولي في قرية سكيريه، ليدخل وفد من الأهالي إلى داخل المقر ويجتمع بمسؤولي التحالف الدولي، وسيتمّ خلال الاجتماع الذي يُعقد بعيداً عن كاميرات الإعلام تقديم ملف لمسؤولي التحالف.

(كروب/ر)

ش