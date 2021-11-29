أهالي الجزيرة والفرات في مراسم استذكار شيلان كوباني: المتآمرون يسعون للنيل من مكتسبات الكرد

يصادف، اليوم الإثنين، الذكرى الـ 17 لاستشهاد المناضلة الشهيدة شيلان كوباني مع أربعة من رفاقها، على الحدود السورية – العراقية، بعد أن طالتهم يد الغدر والخيانة من قبل بعض الأطراف الكردية التي شاركت في العملية الاستخباراتية الثلاثية مع النظام السوري التركي والعراقي.

وفي هذا الصدد، نظّم حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في إقليم الفرات، اليوم الإثنين، اجتماعاً حضره العشرات من أهالي مقاطعة كوباني، وممثلات وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والإدارة الذاتية والشخصيات السياسية.

وزُينت منصة المسرح بصور الشهيدة شيلان وعدد من الشهداء الآخرين، وصور القائد عبدالله أوجلان.

وبدأت مراسم الاستذكار، بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت عضوة الهيئة التنفيذية في حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، بيريفان إسماعيل، كلمة قالت فيها: "الشهيدة شيلان ورفاقها هم من المؤسسين لحزب الاتحاد الديمقراطي ومن خلاله استطاعوا تمثيل فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان عن مبدأ أخوة الشعوب ونظام الرئاسة المشتركة على أرض الواقع"، داعية لتصعيد النضال للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء.

بدوره، قال الرئيس المشترك لمكتب العلاقات السياسية والدبلوماسية في (PYD) بإقليم الفرات، بكر حج عيسى، إن لهذا اليوم الكثير من الخصوصية وخاصة في إظهار وحشية العدو، "فعندما تكون منظم وقوي دائماً ما يسعى العدو للقضاء عليك".

وذكر بكر حج عيسى، نضال الشهيدة شيلان منذ صغرها، وقال: "على الرغم من الظروف الصعبة التي مرّت بها والمضايقات التي تعرّضت لها من قبل النظام السوري، إلا أن عائلة الشهيدة شيلان احتضنت حركة الحرية، أينما تواجدت شيلان كان هناك تنظيم ورمز المرأة الحرة".

وطالب بكر حج عيسى في ختام حديثه الشعب الكردي أن يكونوا أهلاً لأولادهم ولشهدائهم، والذين في داخل السجون ورسول الحرية والديمقراطية القائد عبدالله أوجلان.

كما ألقى عضو الهيئة التنفيذية في حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، أحمد شيخو، كلمة قال فيها: "في تاريخ كردستان لم يمض يوم إلا وجرى فيه تقديم الشهداء، نحن هنا لاستذكار شهداء استشهدوا خلال مجزرة نتيجة خيانة داخلية وخارجية أكملتا بعضهما البعض، ولتجديد عهدنا مرة أخرى أمام هؤلاء الشهداء الذين ضحّوا بأنفسهم من أجل الشعب الكردي".

وأضاف أحمد شيخو: "هذه المجزرة لم تكن صدفة وبدون تخطيط، المجزرة التي ارتكبت عام 2014 في كوباني كان هدف العدو منها هو سدّ الطريق أمام المكتسبات التي تتحقق في روج آفا الآن، لهذا العدو كان يعلم بأن هؤلاء الشهداء سيكونون القيادة في يوم ما لذا العدو يعمل على القضاء على كل من مثّل هؤلاء".

الحسكة

وفي السياق ذاته، استذكر أهالي ناحيتي الدرباسية وتل تمر التابعتين لمقاطعة الحسكة، الذكرى السنوية الـ 17 لاستشهاد المناضلة شيلان ورفاقها الأربعة خلال محاضرة.

ففي ناحية تل تمر، بدأت المحاضرة التي نظّمت في مؤسسة عوائل الشهداء، بالوقوف دقيقة صمت، والتي حضرها العشرات من أعضاء المؤسسات المدينة، وعوائل الشهداء، وتناولت المحاضرة نبذة عن حياة الشهيدة شيلان، كما استذكرت مسيرتها النضالية وانضمامها لاحقاً إلى حركة حرية كردستان.

إلى ذلك، قال الإداري في لجنة التدريب بمجلس بلدة تل تمر التابعة لمدينة الحسكة، رضوان خلف، إن المحاضرة تمحورت عن الرفيقة شيلان ورفاقها الأربعة، الذين طالتهم يدر الغدر والخيانة من "النظام البعثي والاحتلال التركي". مضيفاً عن تمرد الشهيدة شيلان ضد العادات والتقاليد الخاطئة. وأكد أن الشهيدة شيلان كانت مثالاً حياً ضد الخيانة والغدر، ومثالاً للدفاع عن حريتها وحرية شعبها".

وفي ناحية الدرباسية، استذكر الأهالي الشهيدة شيلان ورفاقها "جوان، فؤاد، جميل، ذكريا" خلال مراسم نظمت في مركز الثقافة والفن بمركز الناحية.

وحضر مراسم الاستذكار العشرات من أهالي الناحية والبلدات التابعة لها، وزيّن المركز بصور القائد عبدالله أوجلان وصورة الشهيد شيلان، وشهداء الحرية.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم تحدث الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، محمد خلف، وقال:" في عام 1999 حدثت المؤامرة الكبرى باستهداف القائد عبدالله أوجلان على يد القوى الدولية، من ضمنهم تركيا".

وأضاف "اغتيال الشهيدة شيلان ورفاقها على يد الاستخبارات السورية على الحدود السورية – العراقية، هي استمرار للمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، فهي محاولة لإبادة الكرد"، مشيراً إلى أن الدول الرأسمالية تحاول طمس الهوية الكردية، وتابع: "حركة حرية كردستان لم تتوقف أمام هذه المؤامرة والاغتيالات التي طالت قادتها بل أكملت طريقها في النضال والمقاومة".

قامشلو

وفي السياق ذاته، استذكر حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، الشهيدة شيلان كوباني، وأكدوا مواصلتهم النضال على نهج الحرية والديمقراطية

وعقد الاجتماع في صالة الشهيدة جاهدة روناك، بحضور العشرات من أهالي الناحية، واستهل بالوقوف دقيقة صمت، تخللها كلمة للرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه، هدية شمو، وأشارت إلى تاريخ المناضلة شيلان ودورها الكبير في مسيرة نضال المرأة الكردية، وحملها راية تغيير الذهنية السلطوية في المجتمع.

كما نوهت هدية شمو، إلى المؤامرة التي استهدفت الشهيدة شيلان ورفاقها، وهدف المتآمرين لسد الطريق أمام الحرية والديمقراطية.

(كروب/ي م)

ANHA