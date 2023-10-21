أهالي الجرنية ينددون خلال فعالية اعتصام بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان

توافد إلى خيمة الاعتصام التي نصبت اليوم ،السبت في ساحة مركز الثقافة والفن في الجرنية العشرات من أهالي المنطقة وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية والحركات النسوية في بلدة الجرنية بالإضافة إلى ممثلين وممثلات عن الإدارة المدنية في مدينة الطبقة ومجلس تجمع نساء زنوبيا.

افتتحت فعالية خيمة الاعتصام بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ومن ثم قرأت الرئيسة المشتركة للمجلس المدني في الجرنية حمام المحمد كلمة أدانت فيها: " سلطات الاحتلال التركي التي تنتهك المعايير الدولية من خلال فرض العزلة المطلقة على القائد آبو ضاربةً جميع المواثيق الدولية والإنسانية بعرض الحائط وسط صمت واضح من قبل المعنيين في الشأن الدولي والإنساني".

وأضافت: "هذه الانتهاكات الدولية ليست جديدة وما زالت مستمرة من خلال تهجير السكان وضرب البنى التحتية لكننا لن نتوقف هنا بل سنعمل على إعادة بنائها وسنصعد وتيرة النضال حتى نحقق النصر الأكيد وتحرير قائدنا آبو جسدياً".

ووجهت حمام المحمد رسالة إلى الاحتلال التركي وجميع الدول التي تسانده على إفشال مشروع الأمة الديمقراطية: " بأننا سنستمر بمطالبنا بفك العزلة عن قائد الحرية عبد الله أوجلان وسوف نستمر في إنجاح مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ولن نسمح لأي مستعمر بإفشال مشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية".

وفي ختام الكلمة أكدت: "من هنا نؤكد صمودنا ووقوفنا في وجه جميع المؤامرات الدولية ".

تلتها كلمات باسم المجمع التربوي، وحزب سوريا المستقبل، و قوات سوريا الديمقراطية لبلدة الجرنية، والمجلس التنفيذي لمدينة الطبقة، جميعها أوضحت بأن نجاح مشروع الأمة الديمقراطية في الشرق الأوسط عامةً وفي شمال وشرق سوريا خاصةً تحقق بفضل فكر القائد آبو الحر وفلسفته، وإننا من هذه الخيمة نطالب بالحرية الجسدية للقائد.

وتخلل الفعالية عرض سنفزيون حول المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان ومسيرته على درب النضال والحرية.

وفي ختام فعالية الاعتصام قرئ بيان ختامي من قبل الإداري في المجلس المدني في الجرنية جمعة الأحمد، جاء فيه: "هذه القوى التي التقت مصالحها في الشرق الأوسط استجمعت ألاعيبها القذرة في حياكة أشنع مؤامرة لتوقع بشخصية القائد الأممي في شباكها وتسلمه لأقذر دولة فاشية، لتكمل ما بدأ به أسيادها وتسلب حريته الجسدية وتمارس عليه ما يسمى العقوبات الانضباطية".

وختاماً أكد: "أن القائد سيبقى في عقل كل وطني حر شريف وفي نفس كل محب للسلام والديمقراطية وسنقوم بنشر فكره وفلسفته في كل أرجاء الوطن وخارجه".

(ر ع/ك)

ANHA