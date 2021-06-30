أهالي الجرن: يجب علينا التكاتف للوقوف في وجه المحتل الذي يقتل أبناءنا

وشارك في المسيرة التي نظمها مجلس بلدة الجرن ضمن الفعاليات الشعبية التي نظمت في مناطق شمال وشرق سوريا دعماً لمقاومة الكريلا المئات من أهالي البلدة.

وانطلقت المسيرة من مدخل قرية بغديك التابعة للبلدة من جهة الشرق، وصولاً إلى ساحة القرية في الجهة الجنوبية منها، وردد المشاركون خلالها شعارات "تحيا مقاومة الكريلا، لا للاحتلال التركي، يحيا القائد أوجلان يسقط الطاغية أردوغان".

وحمل المشاركون في المسيرة يافطات كتب عليها "دربكم هو دربنا وهدفكم هدفنا، لا للتهديد التركي، ضد الاحتلال التركي ومع مقاومة الكريلا، ندين ونستنكر هجوم الدولة التركية الفاشية على حفتانين وقنديل وجنوب كردستان"، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار.

وعند وصول المسيرة إلى ساحة القرية ألقى الرئيس المشترك لمجلس بلدة الجرن محمود الحجي كلمةً حيا من خلالها مقاومة قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع ضد الهجمات الوحشية للجيش التركي المحتل.

وندد بالصمت الدولي حيال الجرائم التركية تجاه شعوب المنطقة، معتبراً إياه شريكاً في الجرائم التركية التي تستهدف الأطفال والنساء في مناطقهم الآمنة.

فيما ترحمت المتحدثة باسم عوائل الشهداء في بلدة الجرن، دجلة بوزي، على الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن أرضهم، وحيّت مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع في وجه هجمات دولة الاحتلال التركية الساعية إلى زيادة رقعة احتلالها على حساب دماء الشعوب.

ومن جانبه عاهد نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي، صبري نبو، في كلمة ألقاها على الاستمرار في دعم مقاومة الكريلا بوجه هجمات دولة الاحتلال التركي.

وذكّر نبو بوحدة المصير بين شعوب المنطقة، داعياً إلى التكاتف لصد هجمات المحتل التركي الهادفة إلى قتل أبناء الشعوب واحتلال أرضهم.

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا، وتمجد الشهداء.

(ج)

ANHA